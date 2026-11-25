25 de noviembre de 2026 Miles de mujeres se movilizan este 25 de noviembre, desde manifestaciones hasta conferencias, para visibilizar el Día Internacional de la la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Mujer, me gusta cuando no callas...”, enuncian algunos de los carteles que han comenzado a prepararse tanto para la marcha del 25 de noviembre en Ciudad de México como para las movilizaciones programadas en otros estados, e incluso países, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que tiene por propósito visibilizar las violencias de género exclusivas del sexo mujer que la mitad del planeta continúa experimentando día a día, y por tal razón, pronunciarse en contra con una meta en común: construir un futuro digno y seguro para todas las mujeres del mundo.

A pesar de que internautas han argumentado a lo largo de los años que la violencia “es vivida por todos, sin importar su sexo”, las mujeres y niñas han enfrentado por siglos, décadas y todavía en pleno 2026, violencias específicas por el simple hecho de nacer mujeres. Desde las costumbres del hogar que asignan a sus hijas el aseo, la comida y el sacrificio por los hombres, hasta sectores del mundo que aún legalizan los matrimonios infantiles o la mutilación de genitales femeninos.

El 25 de noviembre no es sólo un día de “marchas y pintas”, no se trata de una “histeria colectiva, ya tienen derechos”, sino que representa la oportunidad de visibilizar a nivel internacional las fallas que todavía existen en la ley y la sociedad, y que afectan principalmente a las mujeres, una lucha que se vive día a día, hora tras hora, y rara vez es escuchada a menos que el calendario recuerde a la población: hoy marchan las mujeres.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: ¿por qué se conmemora cada 25 de noviembre?

La elección del 25 de noviembre como el día que conmemoraría la eliminación de la violencia contra la mujer, fue elegido para honrar a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, hermanas y activistas políticas que fueron asesinadas por agentes del régimen dictador de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana.

Debido a que su asesinato en 1960 generó un descontento popular que se extendió rápidamente, el suceso fue catalogado como un parteaguas para la caída de la dictadura de Leónidas Trujillo, consolidando a las hermanas Mirabal como símbolos de lucha.

Acceso a la justicia, protección para las sobrevivientes y cero impunidad. En el #25N, @ONUMX llama a acelerar las acciones para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres y niñas. Conoce más: https://t.co/KiwQYVcWn5 #NoHayExcusa #ÚNETE https://t.co/eEqxpwiP6w — ONU México (@ONUMX) November 25, 2026

El día 17 de diciembre del año 1999, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aceptó la resolución para designar el 25 de Noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, definiendo el conjunto de agresiones contra la mujer de la siguiente manera:

“Todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

No obstante, la lucha de la mujer no calla una vez que llega la medianoche, sino que colectivos feministas alrededor del mundo emprenden la jornada “16 días de activismo”, también en honor a las hermanas Mirabal, en la que se proponen visibilizar y erradicar los diferentes tipos de violencias que se ejercen en contra de las mujeres.

¿Cuáles son las violencias de género que viven las mujeres?

Cuando se habla de violencia específica en contra de las niñas y las mujeres, no se hace referencia únicamente a la agresión física y visible, sino que esta opresión ha escalado al punto de catalogarse histórica por las distintas manifestaciones que posee para agredir al sexo femenino.

Entre las violencias de género se encuentran categorías como la agresión física, sexual y psicológica, sin embargo, el paso de los años y el desarrollo de los casos de violencia tanto en México como en otras partes del mundo, también han puesto sobre la mesa la violencia económica, patrimonial, laboral y digital; cada una de ellas puede manifestarse de la siguiente manera:

Violencia física: golpes con objetos, puñetazos, bofetadas, feminicidio.

golpes con objetos, puñetazos, bofetadas, feminicidio. Violencia psicológica: manipulación, intimidación, denigración, humillación, aislamiento de las redes de apoyo.

manipulación, intimidación, denigración, humillación, aislamiento de las redes de apoyo. Violencia sexual: violación, tocamientos no consensuados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, acecho público y privado, matrimonio forzado, prostitución y esclavitud.

violación, tocamientos no consensuados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, acecho público y privado, matrimonio forzado, prostitución y esclavitud. Violencia económica: control de ingresos o la prohibición del esposo a su mujer en torno a obtener un trabajo.

control de ingresos o la prohibición del esposo a su mujer en torno a obtener un trabajo. Violencia patrimonial: destrucción o retención de documentos personales, bienes o recursos económicos.

destrucción o retención de documentos personales, bienes o recursos económicos. Violencia laboral: menor sueldo por el mismo puesto que un compañero hombre, acoso en el trabajo o coacción.

menor sueldo por el mismo puesto que un compañero hombre, acoso en el trabajo o coacción. Violencia digital: acoso cibernético, insultos denigrantes a través de redes, pornografía, chantaje.

Según datos expuestos por la ONU Mujeres, basándose en la información recabada de 13 países, 2 de cada 3 mujeres han padecido alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría durante el periodo de pandemia.

A su vez, el Instituto de Mujeres (INMUJERES) resaltó que existen sectores más vulnerables a las agresiones de sexo, tales como mujeres con discapacidad y adultas mayores, ya que el 80 % de los refugios para víctimas de violencia doméstica no son íntegramente accesibles a sus necesidades.

Por lo tanto, este 25 de noviembre no busca importunar a la población “rompiendo la ley”, sino que pretende exponer las necesidades que por siglos les han sido negadas a la mitad del planeta, demandando la creación de leyes capaces de proteger a las mujeres del presente y el futuro, tanto por la construcción de una sociedad equitativa como en deber de las mujeres del pasado que nos trajeron hasta este punto.