Balandra se consolida como joya del turismo mundial

Ubicada frente al Golfo de California en La Paz, Baja California Sur, la emblemática bahía Balandra, figura hoy día como uno de los espacios naturales más hermosos del planeta, lo que la ha llevado a formar parte de múltiples rankings internacionales. En tales evaluaciones, elaboradas por importantes publicaciones de viajes, índices basados en datos, grupos de expertos internacionales y votaciones de público lectores, se posicionaa Playa Balandra en la cima del turismo costero mundial.

Entre los rankings destacan el Condé Nast Traveller (Readers’ Choice Awards 2026), dondecasi 800 mil lectores de Reino Unido calificaron aPlaya Balandra con94.86 puntos; laTravel and Tour World (Top 50 Beach Travel Destinations 2026), que ubicó a México como el tercer país con las playas más hermosas del mundo; el Beach.com-Índice Global de Playas 2026; y el worlds50beaches.com, plataforma que resaltó su belleza y cuidado.

Playa Balandra conserva su estado natural gracias al estatus como Área Natural Protegida. La bahía opera bajo estrictas regulaciones ambientales y de capacidad en el número de visitantes; restringiendo cualquier actividad que puedan alterar su equilibrio ecológico. Eneste tenor los análisis internacionales destacan que el modelo que actualmente tiene Balandra demuestra que el turismo sostenible es posible.

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