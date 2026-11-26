Consejo Nacional de Salud El Consejo Nacional de Salud, encabezado por el secretario de Salud, David Kershenobich, anunció una serie de acciones para mejorar acciones en atención materno-infantil y diagnóstico de cáncer de mama, con la instalación de centros de interpretación a distancia de mastografías y biopsias, con apoyo de inteligencia artificial, para agilizar el diagnóstico y tratamiento en las instituciones públicas de salud

Consejo Nacional de Salud mejora acciones en atención materno-infantil y diagnóstico de cáncer de mama

Se instalarán centros de interpretación a distancia de mastografías y biopsias, con apoyo de inteligencia artificial, para agilizar el diagnóstico y tratamiento en las instituciones públicas de salud

El Consejo Nacional de Salud para el Bienestar acordó acciones para mejorar la atención materno-infantil y el diagnóstico de cáncer de mama, para lo cual se instalarán centros de interpretación a distancia de mastografías y biopsias, con apoyo de inteligencia artificial, para agilizar el diagnóstico y tratamiento en las instituciones públicas de salud.

Asimismo, se homologarán acciones para la atención durante los primeros mil días de vida, la prevención de la muerte materna, garantizando la atención oportuna de urgencias obstétricas y la ampliación de la certificación electrónica de discapacidad.

Así se determinó en el marco de la Tercera Reunión Ordinaria del CONASABI 2026, encabezada por el secretario de Salud, David Kershenobich, quien anunció que en el primer trimestre de 2027 se instalará un centro de interpretación a distancia de mastografías. También se contará con un centro para la interpretación de biopsias. Se incorporarán herramientas de inteligencia artificial como apoyo al personal especializado y estarán disponibles para las instituciones públicas de salud.

El funcionario federal destacó que ya se realizó la compra consolidada de mastógrafos para el país y destacó que el objetivo es agilizar el diagnóstico y el inicio del tratamiento, a fin de que antes de 30 días, toda mujer que haya acudido a consulta pueda recibir su tratamiento”.

Para atender la salud materna, el Consejo aprobó la Tarjeta de Atención Integral del Embarazo, Parto y Puerperio como instrumento homologado para dar seguimiento a la salud de las mujeres, mejorar el control prenatal y contribuir a prevenir la transmisión vertical del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

En la reunión se aprobaron cinco líneas estratégicas para la atención durante los primeros mil días de vida de los recién nacidos, con metas que incluyen garantizar al menos cinco consultas prenatales, reducir a 40% los nacimientos por cesárea, alcanzar 50% de lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y superar 95% de cobertura del tamiz metabólico neonatal.

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Ricardo Valdez Vázquez, precisó que se ampliará la capacitación del personal médico, de enfermería y de partería en emergencias obstétricas, sobre todo en la atención de hemorragias obstétricas, una de las principales causas de muerte materna.

A su vez, la secretaria del Consejo de Salubridad General, Patricia Clark Peralta, presentó avances en la implementación de los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM), que buscan homologar la práctica clínica y mejorar la prevención, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas.

Hasta el momento, 80 mil personas han aprobado la capacitación en diabetes tipo 2 y síndrome metabólico; el curso sobre sobrepeso y obesidad iniciará el próximo 30 de noviembre.

Otra de las acciones aprobadas es la ampliación de las redes de referencia y contrarreferencia obstétrica para garantizar la atención inmediata y sin rechazo a mujeres que presenten urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia.

El secretario Kershenobich, reiteró que la coordinación entre la Federación, los gobiernos estatales y las instituciones del sector es fundamental para avanzar en la construcción del Servicio Universal de Salud y traducir los acuerdos en mejores servicios para la población.