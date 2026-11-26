Foro de Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y Soberanía Tecnológica

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció que presentará una iniciativa de ley en materia de ciberseguridad para fortalecer las capacidades del Estado mexicano frente a las amenazas digitales, proteger la infraestructura crítica y establecer mecanismos de coordinación entre instituciones.

Durante el Foro de Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y Soberanía Tecnológica: Retos para la Protección del Estado, las Instituciones y la Ciudadanía, la vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jimenez, señaló que el país necesita un marco jurídico que permita prevenir ataques cibernéticos y responder ante posibles amenazas contra instituciones y servicios esenciales.

La legisladora explicó que la propuesta incorporará las aportaciones de especialistas y contemplará mecanismos de coordinación institucional para prevenir incidentes, atender ataques y garantizar la continuidad de servicios estratégicos.

También incluirá acciones para fomentar la cultura de la ciberseguridad entre la población, con herramientas para identificar riesgos, proteger datos personales y utilizar las tecnologías digitales de manera segura.

Durante el encuentro, especialistas y representantes de instituciones públicas y privadas advirtieron sobre los riesgos que representan los ciberataques para la seguridad nacional, las empresas y la ciudadanía.

María Gabriela Cordero González, coordinadora de la Comisión de Inteligencia Artificial del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, planteó la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado ante los riesgos de la inteligencia artificial agéntica y promover la alfabetización digital.

En su intervención, Sergio Palacios Trejo, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, abordó los desafíos relacionados con los ciberataques y delitos como la extorsión digital, mientras que Horacio López Justiniano, director general de Operación Tecnológica de la Agencia Digital de Innovación Pública, destacó la importancia de avanzar hacia una legislación general en la materia.

Jorge Peñúñuri, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad de Coparmex, advirtió que las amenazas cibernéticas representan un riesgo para las instituciones, las empresas y la actividad económica.

En el foro también se abordaron los riesgos para los datos personales y las distintas modalidades de violencia digital contra las mujeres, así como la necesidad de incorporar una perspectiva de género en la regulación de estas tecnologías.

El encuentro reunió a representantes de la Secretaría de Marina, dependencias de seguridad, organismos empresariales, especialistas y académicos.