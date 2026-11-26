Anunciarán nuevos Pueblos Mágicos en 2028

La Secretaría de Turismo (Sectur) anunció que México tendrá nuevos nombramientos de Pueblos Mágicos en 2028, por lo que durante 2027 acompañará a las localidades interesadas en participar en el proceso, bajo nuevos lineamientos que buscan fortalecer la infraestructura, los servicios y la oferta turística de estos destinos, así lo hizo durante el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios, en el estado de Tamaulipas.

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, presentó la transformación del Modelo de Desarrollo Turístico de los Pueblos Mágicos; explicó que la nueva estrategia busca reconocer las características y vocaciones de cada localidad, en lugar de aplicar un esquema generalizado.

La funcionaria informó que Sectur ya realizó una evaluación de los 177 Pueblos Mágicos del país y entregó los resultados a las autoridades estatales, con el propósito de identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad, así como preparar los expedientes de las localidades que busquen obtener el nombramiento en la siguiente convocatoria.

“Esta evaluación que se les dio a los secretarios de Turismo, con las fortalezas y debilidades de cada Pueblo Mágico, ayudará a que puedan tener el expediente completo y más fuerte para el siguiente año”, señaló.

Durante la presentación, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó la riqueza cultural e histórica de la entidad, que cuenta con dos localidades con este nombramiento: Ciudad Mier y Tula.

El nuevo modelo contempla siete ejes de trabajo: fortalecimiento institucional; vocación turística, innovación y desarrollo de productos; infraestructura, equipamiento y servicios; profesionalización y capacitación; atracción de inversiones; organización de eventos de alto impacto, y promoción y comercialización turística.

De estos apartados se desprenden 10 estrategias, 53 líneas de acción y 142 metas, que incluyen mejorar la imagen urbana, capacitar y certificar a prestadores de servicios, impulsar experiencias de turismo comunitario, fortalecer la infraestructura y atraer inversiones.

Rodríguez Zamora explicó que cada localidad tiene características particulares, por lo que la estrategia busca diversificar sus atractivos y generar oportunidades económicas para sus habitantes.

“Ningún pueblo es mejor ni ningún pueblo es peor. Tienen diferentes vocaciones, diferente infraestructura y diferente motivo de viaje”, expresó.

Como parte del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios, la dependencia también incorporó por primera vez una agenda de citas de negocios entre compradores nacionales e internacionales y vendedores de productos, servicios turísticos y experiencias comunitarias, con el propósito de acercar estos destinos a nuevos mercados.

El evento reúne la oferta gastronómica de las 32 entidades federativas y de los 177 Pueblos Mágicos, además de artesanías, expresiones culturales, medicina tradicional y presentaciones artísticas.