Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado propone líneas para fortalecer los medios de comunicación públicos, al destacar que a través de cinco acciones se buscará el fortalecimiento del papel de medios de comunicación públicos en la educación y la transformación de nuestro país, así como su contribución al bienestar, la inclusión y la justicia social

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado propuso cinco líneas de acción para fortalecer el papel de estos medios en la educación y la transformación del país, así como su contribución al bienestar, la inclusión y la justicia social.

Señaló lo anterior, en el marco de la inauguración de la Cuadragésima Segunda Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México (Red México).

Ante representantes de 86 medios públicos del país, el funcionario federal afirmó que Red México es una aliada estratégica en la tarea colectiva de construir la República educadora, humanista y científica a la que ha convocado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde el derecho a la educación impulsa el ejercicio de los demás derechos y contribuye a defender la democracia y la soberanía, así como la facultad del pueblo de México para elegir su futuro y destino.

Asimismo, propuso trabajar conjuntamente en cinco líneas temáticas: educación y bienestar como derechos, busca garantizar que todas las personas accedan al aprendizaje y al desarrollo, sin importar su origen o condición. “Cuna no es destino en México”, segunda: el papel educativo de los medios públicos, reconoce a la radio y la televisión públicas como aliadas de la educación nacional, al acercar a los hogares la ciencia, la cultura, las artes y la lectura, además de contribuir a la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Tercera: conocimiento para una ciudadanía crítica frente a la desinformación, plantea que, ante los ejércitos de bots, las noticias falsas y los discursos de odio, estos medios tienen la responsabilidad de ofrecer información verificada, plural y de interés público, porque la democracia se nutre de lo que el pueblo sabe.

Cuarta: educación, cultura y diversidad territorial, reconoce la necesidad de generar contenidos que representen la pluralidad de las comunidades, reconozcan sus lenguas y culturas y atiendan las distintas realidades del país.

“La Nueva Escuela Mexicana pone esta diversidad en diálogo y la comunicación pública permite que el conocimiento circule y que todas las voces tengan presencia”, señaló.

Quinta: coordinación para fortalecer los medios públicos educativos, convoca a sumar esfuerzos con las instituciones educativas para ampliar la producción y difusión de contenidos educativos y culturales. Delgado Carrillo destacó que ambos sectores comparten una misma responsabilidad social: “garantizar que el conocimiento llegue a todas las personas y despierte al llegar un pensamiento crítico, capaz de procurar el bienestar de la población”.

La presidenta de Red México y directora general de @prendeMX, Azucena Pimentel Mendoza, destacó que los medios públicos son fundamentales para la estructura democrática del país, al garantizar el acceso de la ciudadanía a información veraz y de interés público, contenidos educativos, culturales y científicos, así como espacios para expresar la diversidad de ideas y participar en los asuntos colectivos.

Ante el avance de la desinformación y la manipulación de los hechos, subrayó que estos medios tienen la responsabilidad de contrastar fuentes, ofrecer información sustentada en evidencias y promover una conversación pública plural, incluyente y respetuosa, con independencia editorial y cercanía con las audiencias.

A su vez, la directora de Canal Once, Renata Turrent Hegewisch, destacó que la colaboración entre los medios públicos permite compartir información noticiosa de los estados, descentralizar la cobertura, intercambiar contenidos y realizar coproducciones para ampliar la difusión cultural del país, así como aprovechar mejor los recursos disponibles para producir más televisión pública.

También subrayó la responsabilidad de estos medios de informar con verdad, defender los derechos de las audiencias, distinguir la información de la opinión y contribuir a la democracia y la soberanía nacional. Reconoció, además, el compromiso, la creatividad y la vocación de los equipos técnicos y profesionales de las televisoras públicas, que realizan su labor incluso con recursos limitados.

La secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen Patiño, resaltó el trabajo conjunto entre las instituciones culturales y los medios públicos para realizar transmisiones, compartir recursos y fortalecer la colaboración.

Destacó la importancia de la soberanía narrativa, entendida como la capacidad de contar quiénes somos mediante contenidos que propicien la reflexión, la profundidad y la responsabilidad, y reconoció que estos medios han mantenido espacios de análisis y conversación.

Además, propuso impulsar un movimiento nacional de producción de ficción desde las televisoras públicas y educativas, con historias inteligentes y diversas que reflejen la realidad de México y contribuyan a fortalecer la soberanía cultural y narrativa, aprovechando la experiencia y creatividad de sus equipos.