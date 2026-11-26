Golpe a los Mayos Tras un operativo en Durango, cayeron cuatro operadores de las fuerzas especiales del cártel. (Especial)

Elementos del Ejército y la Secretaría de Seguridad detuvieron en Durango a Fernando “N”, mejor conocido con el alias de “El Chapo Félix”, señalado por las autoridades como presunto operador de Los Mayos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

El detenido está relacionado con las Fuerzas Especiales Zambada (FEZ), un grupo armado identificado por las autoridades como parte de la estructura de seguridad de la facción encabezada históricamente por Ismael “El Mayo” Zambada.

Durante la operación, además del “Chapo” Félix se detuvo a otras tres personas y se aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos y chalecos balísticos.

Resultado de las acciones para debilitar las estructuras criminales que generan violencia en el norte del país, en Tamazula, Durango, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a cuatro personas, entre ellas Fernando “N”, alias “Chapo Félix”, identificado como operador de una célula delictiva autodenominada “Fuerzas Especiales Zambada”, vinculada con la facción “Los Mayos”. Durante la operación se aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos y chalecos balísticos. El Gabinete de Seguridad continuará las acciones coordinadas en Sinaloa y entidades colindantes para detener a los generadores de violencia, debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos y avanzar en la pacificación de la región. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 26, 2026

¿Quién es “El Chapo Félix”?

Según el Gabinete de Seguridad, “El Chapo Félix” es identificado como un presunto operador de Los Mayos y miembro de las Fuerzas Especiales Zambada, también conocidas por sus siglas FEZ.

Las FEZ han sido señaladas en distintos informes oficiales como un grupo de seguridad y choque ligado a la facción de Los Mayos dentro del Cártel de Sinaloa, con presencia en varios estados del noroeste del país.