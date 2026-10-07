Con 20.4 millones de toneladas, maíz blanco encabezó producción en 2025

Maíz blanco

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó este miércoles en conferencia de prensa que el 72.1 por ciento de la superficie agrícola del país, equivalente a 16 millones 529 mil 668 hectáreas, correspondió a tierras de temporal, siendo el maíz blanco el que concentró la mayor producción con 20.4 millones de toneladas durante 2025.

El órgano autónomo, que se apoya en datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 (ENA), estimó que las 16 millones 529 mil 668 hectáreas sembradas correspondió a tierras de temporal, mientras que 27.9 por ciento, equivalente a 6 millones 393 mil 123 hectáreas, fueron de riego.

La proporción es similar a la registrada en el Censo Agropecuario (CA) 2022, cuando 74 por ciento de la superficie agrícola era de temporal y 26 por ciento de riego.

Maíz blanco

La ENA reportó que la superficie sembrada de los principales granos alcanzó 10.3 millones de hectáreas, en las que se obtuvieron 30.8 millones de toneladas de producción.

Entre los cultivos destaca el maíz grano blanco, que se consolidó como el principal producto agrícola del país, con una producción de 20.4 millones de toneladas durante 2025.

Le siguieron el sorgo grano, con 3 millones 861 mil 978 toneladas; maíz grano amarillo, con 3 millones 86 mil 250 toneladas; trigo, con un millón 673 mil 132 toneladas; frijol, con un millón 181 mil 29 toneladas; arroz, con 151 mil 634 toneladas, y cebada grano, con 42 mil 82 toneladas.

El Censo Agropecuario 2022 expuso que 6 entidades obtuvieron 63.8 por ciento de la producción de los principales granos, entre los cuales están Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán y Sonora.

La ENA 2025 considera información de 40 cultivos de agricultura a cielo abierto con representatividad nacional.

Frutos

En el caso de los principales frutos, la superficie sembrada alcanzó 1.8 millones de hectáreas en 2025, con una producción de 15.5 millones de toneladas.

El limón fue el fruto con mayor superficie plantada, con 400 mil 351 hectáreas, seguido de la naranja, con 400 mil 42; el aguacate, con 301 mil 463, y el plátano, con 134 mil 897 hectáreas.

En términos de producción, la naranja encabezó la lista con 3 millones 494 mil 882 toneladas, seguida del limón, con 3 millones 235 mil 903 toneladas, y el aguacate, con 2 millones 249 mil 816 toneladas.

Con base en el Censo Agropecuario 2022, seis entidades concentraron 66.5 por ciento de la producción de los principales frutos: Michoacán, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Chiapas y Jalisco.

Hortalizas

La superficie sembrada de las principales hortalizas ascendió a 601 mil 43 hectáreas en 2025, en lo que la producción alcanzó 7.9 millones de toneladas.

Algunos de los cultivos con mayor superficie sembrada fueron la calabaza, con 241 mil 774 hectáreas, y el chile, con 135 mil 723.

Por volumen de producción, el chile se posicionó en la lista con 2 millones 5 mil 41 toneladas. Le siguieron la papa, con un millón 704 mil 44 toneladas; la cebolla, con un millón 240 mil 609, y el jitomate o tomate rojo, con un millón 595 toneladas.

De acuerdo con el CA 2022, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas y Puebla concentraron 63.2 por ciento de la producción de las principales hortalizas.

La Crónica de Hoy 2026