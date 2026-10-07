Convoca Bloque de Partidos locales del PRD a alianza de las izquierdas en defensa de soberanía nacional

Busca bloque de partidos locales del PRD una amplia alianza ante avance de la ultraderecha

El Bloque Nacional de Partidos Locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) llamó a construir acuerdos para conformar una alianza amplia entre las fuerzas de izquierda del país pues advirtió que México enfrenta un momento que exige diálogo, responsabilidad política y capacidad para construir acuerdos a fin enfrentar los desafíos nacionales ante el avance de la ultraderecha.

“Hacemos nuestro el llamado de la Presidenta de la República a fortalecer la unidad, el diálogo y la construcción de acuerdos en torno a las grandes causas de México.”, recalcaron

En un posicionamiento, advirtieron que México atraviesa un momento que exige responsabilidad, diálogo y capacidad de construir acuerdos por lo cual se pronunciaron por una ruta nacional para la construcción de una unidad amplia de las izquierdas de nuestro país.

“Nuestra soberanía nos recuerda qué nación queremos defender. La unidad puede definir lo que construyamos hacia adelante. Por una alianza nacional de las izquierdas”, demandaron

El bloque de partidos locales perredistas expresó su preocupación por el avance de la ultraderecha en el contexto internacional, que cuestiona derechos y libertades, debilita los valores democráticos y promueve visiones excluyentes frente a la diversidad de nuestras sociedades.

Por ello consideraron que frente a cualquier intento de subordinar las decisiones de México a intereses externos, es indispensable fortalecer una izquierda democrática, progresista y soberana, capaz de defender los derechos, libertades y el bienestar de nuestro pueblo.

“Ante esta realidad, la defensa de la soberanía nacional cobra mayor relevancia. La soberanía no significa aislamiento, sino la capacidad de los pueblos para decidir libremente su destino, defender su dignidad y construir su propio proyecto de nación”, establecieron

Los perredistas se dijeron convencidos de que existen causas, principios y objetivos programáticos en los que las distintas fuerzas, organizaciones, movimientos y expresiones de la izquierda mexicana pueden encontrar coincidencias sin renunciar a su identidad.

“Reconocer esas coincidencias no significa renunciar a nuestras identidades, autonomía, historia o trayectoria política; por el contrario, significa reconocer de dónde venimos y asumir la responsabilidad de poner nuestras experiencias al servicio de los desafíos que enfrenta actualmente nuestro país”, sostuvieron

Será a partir de estas causas y de una agenda común—agregaron--, como las distintas expresiones de la izquierda democrática y progresista podrán avanzar hacia la unidad nacional, sin renunciar a sus identidades, historia ni s principios.

El l bloque nacional de Partidos Locales del PRD expresó su preocupación por el avance de la “ultraderecha” en América Latina y llamó a la izquierda en México a cerrar filas en defensa de la soberanía y la unidad que demanda la Presidenta Claudia Sheinbaum en beneficio del país.

Ello luego del triunfo de Flavio Bolsonaro sobre Inacio Lula Da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, que lo deja a un paso de ganar la Presidencia de ese país el próximo 25 de octubre.