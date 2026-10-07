En 10 años, Código Infarto del IMSS ha reducido mortalidad por infarto agudo del miocardio

Código Infato IMSS A 10 años de su puesta en marcha, la estrategia Código Infarto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha logrado reducir el número de muertes en pacientes que sufren un infarto agudo del miocardio

Desde hace una década, el IMSS ha marcado un antes y un después, con la puesta en marcha de la estrategia “Código Infarto”, lo que ha permitido reducir el número de fallecimientos por infarto agudo del miocardio.

Implementada desde 2016, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha marcado un antes y un después en la atención médica a pacientes con infarto agudo del miocardio; en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Cardiología No. 34 de Monterrey, Nuevo León, lo que ha permitido reducir la mortalidad de un 25% a actualmente 8%.

Al respecto, el doctor Arturo Muñiz García, director de la UMAE, señaló que con Código Infarto hay una coordinación inmediata entre los tres niveles de atención para la detección temprana de pacientes y su atención oportuna con protocolos y Salas de Hemodinamia en todo el país.

Informó que, tan solo en esta UMAE a su cargo se atienden a más de 1,200 pacientes por esta causa cada año en el servicio de Hemodinamia, el cual opera las 24 horas del día durante todo el año.

En este sentido, destacó la importancia de que la población acuda de manera oportuna a cualquier unidad médica del IMSS a recibir la atención ante dolor en la cara anterior del tórax (precordial).

El especialista resaltó que un infarto, es la falta de flujo sanguíneo en un segmento del corazón secundario a la obstrucción de una arteria coronaria, por lo que se debe de tratar de destaparla lo antes posible, ya sea con medicamentos o por medio de angioplastia”.

“Para realizar una angioplastia coronaria lo ideal es que el paciente llegue antes de 120 minutos a un hospital que cuente con Sala de Hemodinamia, si por algún motivo el paciente no puede llegar en este tiempo desde que lo detectaron, es candidato a la administración de medicamento trombolítico que se suministra por la vena y se encarga de desbaratar ese pequeño coágulo y da la oportunidad de contar con más tiempo para poder realizar un cateterismo”, indicó.

En su oportunidad, el doctor Ramón Ángel De la Cruz Obregón, jefe del área del servicio de Hemodinamia de la UMAE Hospital de Cardiología No. 34, detalló que Código Infarto está integrado por un grupo de especialistas que evalúa e interviene inmediatamente.

Explicó que al identificar a un paciente con infarto agudo se activa Código Infarto. La clínica o unidad médica a donde llega el paciente emite una alerta, proporciona el cuadro clínico del paciente, los electrocardiogramas y estudios que se tienen a la mano a un grupo de expertos cardiólogos intervencionistas, que analizan el caso y si el paciente realmente está cursando con infarto agudo al miocardio, se determina la mejor estrategia de tratamiento: angioplastia primaria en caso de tener acceso a una sala de hemodinamia antes de 120 minutos, o en caso de no ser así tratamiento trombolítico.

El doctor De la Cruz Obregón refirió que antes de Código Infarto, el paciente llegaba al Primer Nivel de atención, luego al Segundo Nivel de atención donde habitualmente se daba tratamiento médico intravenoso y, si estaba muy grave, se enviaba al Tercer Nivel de atención.

Hoy, dijo, con el “Código Infarto” los pacientes pueden pasar directamente de una unidad de atención de primer nivel a una unidad de Tercer nivel donde se cuenta con salas de hemodinamia permitiendo una atención expedita que es muy importante ya que cuando una persona presenta un infarto ‘el tiempo es vida’”, afirmó.

En la UMAE Hospital de Cardiología No. 34 del IMSS, al activarse Código Infarto, el personal de salud ya sabe que un paciente está en camino, por lo que se reserva inmediatamente una Sala de Hemodinamia. “La unidad médica se prepara para que en menos de 30 minutos se atienda el paciente de que llega a urgencias a que se destapa la arteria”.

El doctor Muñiz García señaló que es importante que la población pueda prevenir estos problemas de salud a través del control de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, una alimentación balanceada, activación física, salud del sueño, evitar fumar o beber alcohol, y estar muy atenta ante cualquier dolor en el tórax o la región anterior del pecho que se corra al brazo izquierdo, a la mandíbula o cuello, sudoración fría, percepción de falta de aire y ansiedad.

En la actualidad, el 90% de los casos que llegan al IMSS, en código infarto se atienen en un tiempo puerta-balón de 30 minutos. Anteriormente el paciente llegaba a la unidad sin previa notificación lo que retrasaba su atención y no se cumplía con los estándares internacionales, con la implementación del Código Infarto ha permitido que en esta UMAE en 15 minutos el paciente sea atendido en Sala de Hemodinamia y se le destape la arteria”, resaltó.