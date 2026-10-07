Sheinbaum niega desgaste en Morena y llama a mantener principios del movimiento (Camila Ayala Benabib)

A 15 años de la fundación de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista un desgaste del movimiento y sostuvo que los gobiernos emanados de sus filas deben mantener los principios con los que se ha identificado el proyecto político.

La mandataria federal fue cuestionada sobre si observaba señales de agotamiento dentro del movimiento. En respuesta, descartó esa posibilidad y aprovechó la fecha para expresar su orgullo por formar parte de Morena.

“No, es aniversario de Morena. Me siento muy orgullosa de pertenecer a ese movimiento”, afirmó.

Desde el gobierno federal se llevan a cabo acciones bajo los principios y la visión del llamado Humanismo Mexicano, dijo, planteamiento que forma parte de la orientación de la administración que encabeza.

La Presidenta también dirigió un llamado a quienes llegaron a cargos públicos provenientes de Morena para mantener una conducta acorde con los principios del movimiento.

Remarcó que gobernar implica actuar con apego a los de tres preceptos de “nno mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Con motivo del aniversario, insistió en que estos principios deben mantenerse como referencia para quienes ejercen responsabilidades públicas bajo las siglas de Morena.

La mandataria vinculó además el proceso político que representa Morena con una transformación que, afirmó, ha implicado romper paradigmas en el país. Entre ellos mencionó su llegada a la Presidencia como la primera mujer en ocupar ese cargo y destacó el papel que ha adquirido el movimiento de mujeres.

También hizo referencia a la llamada Cuarta Transformación, de la que se asumió como parte y cuya continuidad, señaló, se expresa desde el ejercicio del gobierno federal.