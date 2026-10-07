Producción de autos en México cae 15.1% en septiembre: Inegi

Producción de autos

La producción y las exportaciones de vehículos ligeros en México registraron fuertes caídas interanuales durante septiembre, mientras que las ventas en el mercado interno mantuvieron una trayectoria positiva, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La producción de vehículos ligeros disminuyó 15.13 % interanual en septiembre, al pasar de 355 mil 589 unidades en el mismo mes de 2025 a 301 mil 803 vehículos. Esto representó una reducción de 53 mil 786 unidades.

Las exportaciones también retrocedieron, con una caída de 11.85 %, al sumar 277 mil 369 vehículos, frente a las 314 mil 656 unidades enviadas al extranjero en septiembre del año anterior, una diferencia de 37 mil 287 automotores.

El desempeño exportador contrastó con el resultado de agosto, cuando los envíos al exterior habían registrado un crecimiento anual de 1.26 %, con 300 mil 475 unidades. En ese mismo mes, la producción había descendido 1.43 %, hasta 344 mil 940 vehículos.

Producción y exportaciones acumulan retrocesos

Entre enero y septiembre, la producción de vehículos ligeros alcanzó 2 millones 946 mil 943 unidades, una disminución de 2.42 % respecto a los 3 millones 20 mil 6 vehículos fabricados durante el mismo periodo de 2025. La diferencia equivale a 73 mil 63 unidades menos.

En el mismo periodo, las exportaciones acumularon 2 millones 528 mil 623 vehículos, cifra 1.50 % inferior a los 2 millones 567 mil 172 automotores enviados al extranjero entre enero y septiembre del año pasado. Esto representa una reducción de 38 mil 549 unidades.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los vehículos producidos en México, al recibir 1 millón 931 mil 750 unidades, equivalentes al 76.4 % de las exportaciones acumuladas en los primeros nueve meses del año.

Canadá ocupó el segundo lugar, con 314 mil 185 vehículos y una participación de 12.4 %, seguido de Alemania, con 64 mil 963 unidades y 2.6 %; Brasil, con 43 mil 821 vehículos y 1.7 %, mientras que el resto de los mercados concentró 173 mil 904 unidades, equivalentes al 6.9 %.

Mercado interno mantiene crecimiento

A diferencia de la producción y las exportaciones, las ventas de vehículos ligeros en México crecieron durante septiembre. En el mes se comercializaron 129 mil 274 unidades, un aumento anual de 7.94 % frente a las 119 mil 766 del mismo mes de 2025.

El mercado interno también presentó un balance positivo en el acumulado del año. Entre enero y septiembre se vendieron 1 millón 143 mil 988 vehículos ligeros, 5.03 % más que las 1 millón 89 mil 151 unidades comercializadas durante el mismo periodo del año anterior. Esto representó un incremento de 54 mil 837 vehículos.

Los datos forman parte del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), que reúne información de 30 empresas: 22 afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y ocho no afiliadas, que en conjunto comercializan 44 marcas en el país.

Aranceles y revisión del T-MEC

El comportamiento de la industria se produce en un contexto de presión sobre el sector automotor por los aranceles aplicados por Estados Unidos. Desde abril de 2025, el Gobierno estadounidense mantiene un gravamen de 25 % a los vehículos importados, con excepciones relacionadas con el contenido estadounidense para los automóviles que cumplen las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La industria automotriz constituye uno de los principales sectores manufactureros de México y representa cerca del 4 % del PIB nacional y alrededor del 20.5 % del PIB manufacturero, según la AMIA.

Los resultados de septiembre se conocen además en la antesala de la revisión del T-MEC, proceso en el que México busca preservar las condiciones comerciales para sus exportaciones y reducir el impacto de las medidas arancelarias estadounidenses sobre uno de los sectores más relevantes de la economía nacional.