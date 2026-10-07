Depresión tropical Diez-E se forma frente a costas del Pacífico; Isaias mantiene lluvias intensas en el Golfo

Depresión tropical Diez-E se forma frente a costas del Pacífico

La depresión tropical Diez-E se formó durante la mañana de este miércoles frente a las costas del Pacífico mexicano, mientras la tormenta tropical Isaias se mantiene activa en el Golfo de México, con ambos sistemas generando condiciones de lluvia, viento y oleaje en distintas regiones del país.

De acuerdo con el reporte meteorológico, a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, Diez-E se localizó aproximadamente a 455 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 655 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora.

Su circulación provocará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el norte, este y costa de Guerrero, así como en el oeste, centro y suroeste de Oaxaca.

Además, se prevén vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y el oeste de Oaxaca. En estas regiones también se espera oleaje de entre 2 y 3 metros de altura.

Isaias genera lluvias en el Golfo de México

En tanto, la tormenta tropical Isaias se ubicó aproximadamente a 395 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 420 kilómetros al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán.

El sistema registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y mantiene un desplazamiento hacia el este-noreste a 13 kilómetros por hora.

La circulación de Isaias generará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sur de Veracruz, norte de Tabasco, suroeste y norte de Campeche, así como en el norte y oeste de Yucatán.

También se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en la costa de Tamaulipas, y lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el norte de Quintana Roo.

En las zonas costeras se prevén vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Veracruz. Para las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán se estiman vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

El oleaje podría alcanzar entre 2 y 3 metros en las costas de Veracruz y Tabasco, mientras que en Campeche se esperan olas de entre 1 y 2 metros.

Autoridades piden extremar precauciones

Las precipitaciones asociadas con ambos sistemas podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades afectadas.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y atender las recomendaciones de Protección Civil.

Asimismo, se recomienda extremar precauciones en zonas costeras, particularmente ante el incremento del oleaje y los fuertes vientos, así como evitar cruzar ríos, arroyos o zonas susceptibles de inundación durante periodos de lluvia intensa.

Protección Civil refuerza operativo

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mantiene un despliegue operativo en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno ante los efectos de la tormenta tropical Isaias en el Golfo de México y de dos zonas de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas de Guerrero y Oaxaca.

Ante el pronóstico, las autoridades reforzaron las labores de mitigación y prevención de riesgos, entre ellas el desazolve y limpieza de alcantarillado, pozos y cunetas, así como trabajos de dragado en ríos y lagunas.

También se mantiene comunicación directa con comunidades consideradas vulnerables ante posibles inundaciones o deslizamientos de ladera. En los puntos donde las condiciones lo requieren, se han efectuado evacuaciones preventivas.

Protección Civil llamó a la población a mantenerse informada sobre la evolución de los fenómenos meteorológicos a través de los canales oficiales y a colaborar en la reducción de riesgos.

Entre las recomendaciones se encuentra evitar arrojar basura, escombros o restos vegetales en cunetas, zanjas, cañadas, márgenes de ríos y cuerpos de agua, además de mantener los residuos domésticos en recipientes cerrados hasta su recolección para prevenir encharcamientos e inundaciones.

Las autoridades sanitarias recomendaron extremar las medidas de higiene durante y después de las lluvias. Si el agua de lluvia o de inundación ingresa a una vivienda, se debe limpiar y desinfectar pisos, muros y muebles con una solución de 20 mililitros de cloro comercial por cada litro de agua, procurando mantener una adecuada ventilación durante estas labores.

También se pidió eliminar de patios, azoteas y jardines cualquier recipiente que pueda acumular agua, debido a que estos sitios pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Los depósitos de uso cotidiano deben mantenerse tapados, volteados o bajo techo. Asimismo, se recomienda lavar periódicamente con cepillo y jabón las paredes internas de tanques, piletas y tambos antes de volver a llenarlos.

Para prevenir enfermedades, se recomienda consumir únicamente agua potable, embotellada, hervida o desinfectada, así como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, particularmente antes de preparar o consumir alimentos, después de utilizar el baño y tras realizar labores de limpieza o participar en una evacuación.

Las frutas y verduras deben desinfectarse con agua limpia, cloro o productos específicos para la desinfección de alimentos. También se aconseja desechar cualquier alimento que haya estado en contacto con agua de inundación o que haya perdido la cadena de frío debido a interrupciones en el suministro eléctrico.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a no cruzar, caminar, nadar ni ingresar en arroyos o zonas anegadas, debido al riesgo de accidentes y de infecciones.

Ante síntomas como fiebre, malestar general, diarrea o erupciones cutáneas, se recomienda acudir a la unidad de salud más cercana y evitar la automedicación.