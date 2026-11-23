Mario Delgado El titular de la SEP, Mario Delgado llama a maestros y padres de familias a fortalecer vínculos de confianza con los jóvenes, al advertir que ello, les permitirá generar entornos escolares seguros

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo hizo un llamado a docentes, madres, padres, tutores y familiares a aprender a escuchar a sus hijas e hijos y brindarles la confianza para que expresen cómo se sienten, a efecto de generar y fortalecer vínculos de confianza emocional con las y los jóvenes.

En ocasiones, dijo, sus emociones están relacionadas con situaciones que ocurren en casa, por lo que es importante escucharlos, atenderlos y canalizarlos, para consolidar entornos escolares seguros, limpios, inclusivos y pacíficos.

Así lo señaló al encabezar la edición “Lunes de lectura y el ABC de las Emociones”, estrategias nacionales impulsadas por la presidencia de la república, en la Secundaria Técnica 43 “Luis Enrique Erro”, en la alcaldía Coyoacán.

En presencia de estudiantes y docentes, el funcionario externó: “todas y todos sentimos; el meollo está en cómo expresar los sentimientos y cómo tomar de la mano esas emociones para que no se desborden”.

Por ello, abundó, la estrategia del ABC de las Emociones es una iniciativa nacional de salud mental para los jóvenes, que contempla una hora a la semana en tercero de secundaria y en bachillerato para reconocer lo que sentimos, comprender de dónde viene y actuar para cuidarnos entre todas y todos”, asentó.

Resaltó que antes no se hablaba de las emociones: “se suponía que no deberíamos sentir: los hombres no lloran. Implícitamente, el mensaje era que no se valía sentir. Y creemos y crecemos pensando que somos nada más pura cabeza y nada de corazón, reprimiendo lo que sentimos. Así, no aprendemos a describir, a decir ni a pronunciar nuestras emociones”.

Hoy tiene que ser distinto, enfatizó, porque somos principalmente seres emocionales y, desde muy jóvenes, debemos aprender a hablar de cómo nos sentimos. Explicó que hay días en que podemos estar tristes, ansiosos o deprimidos, pero eso no significa que esté bien o mal. Compartir, expresar, escuchar y atender esas emociones comienza a cambiar nuestra actitud.

Recomendó establecer vínculos de confianza con compañeras, compañeros y amigos para expresar cómo nos sentimos y procurar ser empáticos. Señaló que, si una amiga o un amigo está triste, podemos realizar alguna actividad que le guste para ayudarle a sentirse mejor y, cuando estemos alegres, compartir también esa emoción.

El secretario Delgado Carrillo y el alumno de tercer grado, Maximiliano Valdés Jaimes, leyeron el poema “Al No”, de Gloria Fuertes, lectura a la que se sumaron todas y todos los presentes, en tanto que la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el próximo 25 de noviembre, leyó “Nosotras”, de Marta Navarro García, que evoca la aspiración de alcanzar un mundo pleno de derechos para todas y todos.

A su vez, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez, compartió el cuento de Mario Chávez Campos, que aborda el significado de las letras ABC en el contexto de una clase en el aula. Explicó que la A significa reconocer y poner nombre a lo que sentimos; la B, comprender de dónde vienen esas emociones, y la C, actuar, lo que implica escuchar y acompañar en comunidad.

La directora de la Escuela Secundaria Técnica 43, María Eugenia Morales Olaya, destacó que el liderazgo del Gobierno de México en materia de política educativa orienta de manera permanente el trabajo técnico-pedagógico en las aulas y fortalece el desarrollo integral y las trayectorias escolares exitosas de las y los jóvenes. Añadió que la adolescencia constituye una etapa formativa decisiva, en la que el bienestar físico, mental y emocional resulta fundamental para el éxito académico.