"Chapo Isidro" y dos de sus operadores reciben la prisión preventiva

Golpe a los Beltrán Leyva — Una jueza del Penal de Máxima Seguridad de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, dictó este lunes prisión preventiva contra Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, jefe del Cártel de Guasave, organización criminal vinculada a “Los Beltrán Leyva” y aliado de la facción “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa, por delitos relacionados con armas de fuego, cartuchos, cargadores y contra la salud, tras comparecer.

Durante una audiencia inicial que se llevó a cabo vía remota por videoconferencia y con carácter privado, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a el “Chapo Isidro” cargos por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

La medida cautelar también fue impuesta a otros dos integrantes del Cártel de Guasave e identificados como Germán Rolando Gálvez Meza, alias “El Serafín”, segundo al mando del grupo criminal, y a José Luis Ortiz Murillo, quien es señalado como operador financiero.

El líder criminal y los otros dos capos permanecen bajo resguardo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, y se prevé que en las próximas horas sean trasladados al Penal Federal del Altiplano.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los detenidos son señalados por delitos como posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetaminas.

Asimismo, la dependencia resalta que la información presentada contra los tres capos se sustenta en datos de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

“El Chapo Isidro” se enfrenta también a una solicitud de extradición a Estados Unidos, que lo reclama por delitos como tráfico de fentanilo, toda vez que desde febrero de 2025, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lo integró a su lista de los diez fugitivos más buscados y por quien había ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su ubicación y captura.

Por otra parte, la defensa del líder del Cártel de Guasave podrá solicitar la duplicidad del plazo constitucional, de 72 a 144 horas, antes de que el juez determine si los tres imputados son vinculados a proceso.

La Crónica de Hoy 2026