Dialogo con EU, sin dejar de señalar la injerencia: Sheinbaum

Sheinbaum: diálogo con EU, sin dejar de señalar la injerencia (Camila Ayala Benabib)

Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno mantendrá una relación diplomática con Estados Unidos, aunque advirtió que ello no impide señalar públicamente las acciones que considere actos de injerencia extranjera.

En su conferencia matutina, la presidenta fue cuestionada sobre las críticas que el expresidente Andrés Manuel López Obrador hace en su nuevo libro, Pueblo, contra Estados Unidos, sus agencias y el embajador Ronald Johnson.

Sheinbaum explicó que, como titular del Ejecutivo federal, tiene la responsabilidad de preservar las relaciones internacionales y, al mismo tiempo, defender la soberanía del país. Señaló que ese principio forma parte de los fundamentos de la política exterior mexicana.

“Cuando sé que hay injerencia lo digo sin problema, pero también tengo que buscar mantener una relación diplomática, y hay principio básico, el respeto a la soberanía”, expresó.

La presidenta sostuvo que existen documentos desclasificados de agencias estadunidenses que, de acuerdo con lo que ha señalado, dan cuenta de distintos episodios de injerencia en México.

Por ello, dijo, aunque su administración busca mantener la coordinación y el diálogo con el gobierno vecino, también considera necesario marcar una posición cuando se presentan acciones de ese tipo.

En referencia a la obra de López Obrador, Sheinbaum mencionó particularmente el apartado dedicado a la captura de Ismael “El Mayo” Zambada. Comentó que ya comenzó a leer el libro y consideró interesante la manera en que el expresidente aborda ese episodio.

“Es muy interesante cuando el ex presidente Andrés Manuel López Obrador habla de la captura del Mayo Zambada, pero yo tengo que mantener una buena relación”, señaló.

Sheinbaum reconoció que debe ser cuidadosa con sus declaraciones para evitar afectar la relación con la administración estadunidense. Sin embargo, reiteró que mantener una comunicación diplomática con Washington no significa dejar de defender los intereses nacionales.

La mandataria insistió en que pueden existir diferencias entre ambos gobiernos y cuestionamientos sobre determinadas actuaciones de Estados Unidos, pero su administración continuará privilegiando el diálogo y la vía diplomática, bajo el principio de respeto a la soberanía de México.