Fertilizantes químicos, los más utilizados por productores agropecuarios en 2025

Fertilizantes agrícolas (SADER)

De acuerdo con los datos presentados por la Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 (ENA), realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), destacó que el 77.5 por ciento de los productores agropecuarios en agricultura a cielo abierto utilizó fertilizantes químicos durante 2025.

La encuesta mencionó que 4 millones 176 mil 567 unidades de producción agropecuaria con agricultura a cielo abierto, de las cuales 3 millones 236 mil 913 hicieron uso de fertilizantes químicos.

Estos productos pueden ser de origen mineral o sintético, se fabrican industrialmente y aportan nutrientes para favorecer un crecimiento inmediato y fortalecimiento de las plantas.

En toda la superficie fertilizada se aplicaron 4.6 millones de toneladas de fertilizantes químicos. La mayoría de las unidades de producción aplicó estos productos a mano directamente al suelo.

Entre los fertilizantes utilizados resaltó la urea, con 2 millones 248 mil 195 toneladas, aplicada por 2 millones 696 mil 847 unidades de producción en una superficie de 9 millones 882 mil 879 hectáreas.

Después el fosfato diamónico (DAP), con 639 mil 970 toneladas; el sulfato de amonio, con 391 mil 491 toneladas; otros fertilizantes, con 472 mil 878 toneladas; y el superfosfato triple, con 271 mil 811 toneladas.

Aunado a esto, se registró el uso de fosfato monoamónico (MAP), con 120 mil 954 toneladas; nitrato de potasio, con 101 mil 775; amoníaco anhidro, con 100 mil 844; nitrato de calcio, con 76 mil 829; fosfato monopotásico (MKP), con 66 mil 427; sulfato de potasio, con 47 mil 283; nitrato de amonio, con 43 mil 51; sulfato de magnesio, con 33 mil 839, y superfosfato simple, con 22 mil 661 toneladas.

Abonos naturales

Sobre los abonos naturales, el Inegi reportó que 27.7 por ciento de las unidades de producción agropecuaria con agricultura a cielo abierto utilizó este tipo de productos, lo que significa un millón 155 mil 546 unidades.

En total, se implementaron 5.9 millones de toneladas de abonos naturales. El instituto apuntó que existen personas productoras que recurren a estas alternativas con el objetivo de conservar la fertilidad del suelo, mejorar la productividad de manera sostenible y proteger el medio ambiente.

El estiércol de vaca fue el abono natural que adquirió el mayor volumen, con 3 millones 721 mil 462 toneladas, aplicado en una superficie de un millón 648 mil 270 hectáreas por 552 mil 809 unidades de producción.

La composta tuvo 812 mil 336 toneladas; otro estiércol, 514 mil 582; gallinaza, 491 mil 114; humus de lombriz, 155 mil 585; otros abonos, 115 mil 989; abonos verdes, 106 mil 90, y guano, mil 891 toneladas.