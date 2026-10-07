Gobierno Federal destinará 1,168 billones de pesos para proyectos de electricidad y gasoductos para 2030

Luz Elena González, secretaria de Energía, durante su intervención en la conferencia matutina (Camila Ayala Benabib)

El gobierno de Claudia Sheinbaum prevé destinar 1.168 billones de pesos entre 2025 y 2030 a proyectos de electricidad y gasoductos, con el propósito de ampliar la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional, modernizar sus redes y aumentar la participación del Estado en la generación de energía.

En la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta señaló que se trata de una inversión “histórica”, de la cual 1.02 billones de pesos corresponden al sector eléctrico y 140 mil 906 millones a infraestructura de gasoductos.

Del presupuesto destinado a electricidad, 794 mil 109 millones de pesos serán para generación, 162 mil millones para transmisión y 72 mil millones para distribución.

En la generación, se contemplan 142 mil 462 millones de pesos en proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 452 mil 538 millones mediante esquemas mixtos y 199 mil 109 millones en proyectos privados.

Sheinbaum explicó que los proyectos mixtos permitirán aprovechar financiamiento privado, pero bajo esquemas en los que los activos permanezcan en manos de la empresa pública.

La estrategia busca mantener la participación estatal en la generación y, al mismo tiempo, incorporar recursos privados.

La meta es agregar alrededor de 32 mil megawatts de nueva capacidad eléctrica durante la administración.

De ese volumen, 22 mil MW, equivalentes a 70 por ciento, provendrán de fuentes renovables, entre ellas solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica. También se desarrollarán centrales de ciclo combinado que utilizan gas natural como fuente primaria.

La secretaria de Energía, Luz Elena González explicó que la política energética tiene como uno de sus ejes la soberanía energética y sostuvo que la recuperación de la CFE como empresa pública forma parte de esa estrategia.

Informó que actualmente las energías renovables representan entre 23 y 24 por ciento de la generación eléctrica, proporción que el gobierno pretende elevar a 38 por ciento en 2030. Para ello, ya se encuentran en marcha 55 proyectos, de los cuales 42 son centrales fotovoltaicas y 13 eólicas. La CFE participa en 70 por ciento de esa cartera.

En una primera convocatoria fueron adjudicados 38 proyectos solares y eólicos en entidades como Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Luz Elena González indicó que antes de finalizar 2026 se asignarán los proyectos restantes necesarios para avanzar hacia la meta y que durante 2027 podrían estar en construcción alrededor de 100 plantas renovables.

La ampliación también contempla centrales de ciclo combinado. En los dos primeros años del gobierno entraron en operación seis plantas que habían comenzado a desarrollarse en la administración anterior, con una capacidad conjunta de 3 mil 203 MW.

Otras cuatro están próximas a iniciar operaciones y cinco más ya se encuentran en construcción. Hacia 2030 se prevé incorporar nueve centrales adicionales, con más de 9 mil 300 MW.

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, hizo énfasis además en proyectos renovables como la ampliación del complejo fotovoltaico de Puerto Peñasco, Sonora, cuyas siguientes etapas estarán listas en 2027 y 2028, hasta alcanzar alrededor de mil MW.

El gobierno también reportó avances en cobertura eléctrica. Este año alcanzó 99.88 por ciento, mediante 21 mil proyectos, y la Secretaría de Energía prevé llegar a 99.9 por ciento en 2028, dos años antes de la meta originalmente planteada.

La administración estima que la participación estatal en la generación pasará de alrededor de 54-57 por ciento actualmente a 61 por ciento en 2030, mientras la expansión de fuentes renovables contribuiría a reducir la dependencia del gas natural y evitar, según la Sener, alrededor de 69 millones de toneladas de CO₂ equivalente.