Huasca: Minas, duendes y lugares de aventura

Entrada al Pueblo Mágico de Huasca (Giovanna Morales Gómez)

Pueblos Mágicos — Huasca de Ocampo, Hidalgo, primer lugar del país en recibir el nombramiento de Pueblo Mágico, el 5 de octubre de 2001. A 25 años de aquel reconocimiento, el municipio cuenta con una oferta turística que invita a recorrer su pasado minero, conocer relatos y tradiciones locales, y acercarse a paisajes naturales formados hace millones de años.

Uno de los sitios que resguarda parte de esa historia es la Hacienda de Santa María Regla, cuya construcción inició en 1760 por mandato del español Pedro Romero de Terreros, conocido como el “Conde de Regla”. El inmueble fue utilizado para fundir oro y plata provenientes de minas de Real del Monte, Mineral del Chico y Pachuca, antes de trasladar los lingotes hacia el puerto de Veracruz para su envío a Europa.

La ubicación de la hacienda respondió a la cercanía con las zonas mineras y con Veracruz, la dificultad para acceder al lugar y la abundancia de agua, indispensable para la fundación y el lavado de los metales, De los 6 hornos que se hallan en la zona, uno conserva buena parte de sus elementos. Los hornos podían alcanzar hasta mil grados centígrados de temperatura y todavía pueden observarse los espacios donde se alimentaba el fuego con carbón y leña.

El puente colgante, uno de los atractivos de este Pueblo Mágico (Giovanna Morales Gómez)

El paseo pasa por antiguas bóvedas que servían para almacenar lingotes y carbón mineral, los denominados hornos españoles y una capilla dedicada a Santa María Regla. Cerca del 70 por ciento del inmueble posee elementos originales. Actualmente funciona como sitio turístico, hotel y espacio para eventos, al igual que haber sido escenario de producciones como La Máscara del Zorroy El hotel de los secretos.

La herencia cultural tiene otro escaparate en el Museo de los Duendes, creado en el año 2000 por Cristina Cortés de Herwig. Sus 3 salas reúnen figuras de elfos, trolls, gnomos, chaneques y hadas, acompañadas de textos de las características y labores que desempeñan estos seres.

El recinto expone fotografías, testimonios y los conocidos “trenzados”, atribuidos a los “niñitos”. Los visitantes suelen dejar monedas, dulces u objetos personales como ofrendas para hacer peticiones. El museo es parte del desarrollo ecoturístico Barranca Honda, donde se realizan caminatas nocturnas por el bosque hasta llegar al llamado “Árbol de los Deseos”.

Un mundo de fantasía, con las cascadas de Huasca (Giovanna Morales Gómez)

El paisaje natural adquiere protagonismo en Peña del Aire, donde la flora y fauna conviven con actividades de aventura. El lugar contiene una zona de acampar, columpio extremo, bicicleta aérea y tirolesa, sin dejar de lado el mirador León, desde donde se aprecia el entorno de barrancas y formaciones rocosas.

La geología es el centro de atención en los Prismas Basálticos, localizados en el ejido de Santa María Regla. Estas columnas de basaltos, que pueden superar los 40 metros de longitud, se formaron hace aproximadamente 2.58 millones de años.

El origen de las formaciones columnares se debe a la corriente fluvial que obstruyó el flujo de lava proveniente de la Sierra de las Navajas. Cuando la lava entró en contacto con un cuerpo de agua ocasión un rápido enfriamiento que, junto con el caudal continuo del arroyo y la contracción de la roca, generó fracturas que crearon prismas de 3, 4 y hasta 8 caras.

El Museo de los Duendes, infaltable en los recorridos (Giovanna Morales Gómez)

Las columnas miden hasta 40 metros de altura y se localizan en ambas paredes del cauce del río. El paisaje puede cruzarse a través de un puente colgante de 30 metros de largo.

Los prismas Basálticos y Peña del Aire quedan comprendidos al Geoparque Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) Comarca Minera, con un territorio que integra 31 geositios oficiales distribuidos en 9 municipios de Hidalgo.

La relevancia turística de estos destinos se refleja en las cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur). En 2025, los Pueblos Mágicos captaron una derrama económica estimada de 35 mil 275 millones de pesos, 3.7 por ciento más que en 2024. Entre enero y julio de este año, la cifra llegó a los 20 mil 795 millones de pesos.

Recorrido en tirolesa, parte de la aventura (Giovanna Morales Gómez)

Asimismo, los 50 Pueblos Mágicos incluidos en el Sistema de Monitoreo Hotelero de DATATUR recibieron 7.87 millones de turistas en 2025. Durante los primeros 7 meses de este año registraron 4.58 millones, frente a los 4.56 millones del mismo periodo de 2025.

En Huasca, la travesía va de los antiguos hornos donde se procesaban metales a los relatos sobre duendes y de ahí a formaciones rocosas y actividades de aventura. Fue el primer Pueblo Mágico del país y, 25 años después, su historia, naturaleza y tradiciones aún incluyen una oferta turística que combina patrimonio y experiencias.

La Crónica de Hoy 2026