ICC México pide certeza para la inversión extranjera ante reforma aprobada por el Senado

ICC México La Cámara Internacional de Comercio México (ICC por sus siglas en inglés), pide certeza para la inversión extranjera, ante reforma aprobada por el Senado

La Cámara Internacional de Comercio México (ICC por sus siglas en inglés), enfatizó que nuestro país puede reforzar la protección de sectores estratégicos por razones de seguridad nacional, sin generar incertidumbre para la inversión extranjera, siempre que las nuevas reglas sean claras, transparentes y permitan a las empresas saber con anticipación bajo qué criterios serán evaluadas sus operaciones.

En este sentido, la International Chamber of Commerce México (ICC México), refirió que ante la reforma a la Ley de Inversión Extranjera (LIE), -aprobada por el Senado de la República el pasado 30 de septiembre-, y que está ahora en la Cámara de Diputados, es una etapa la cual representa una oportunidad para dar mayor certeza al nuevo mecanismo de revisión y evitar procedimientos innecesariamente complejos que puedan afectar decisiones de inversión.

En relación a sus observaciones a la referida reforma, ICC México subrayó que hay que definir con precisión qué operaciones deberán ser revisadas y facilitar el trámite de aquellas que representen un riesgo menor; permitir consultas confidenciales antes de iniciar formalmente un procedimiento; garantizar que las empresas puedan conocer las preocupaciones de la autoridad y presentar alternativas para atenderlas, así como ofrecer información pública que permita conocer cómo está funcionando el mecanismo, sin comprometer datos confidenciales o de seguridad nacional.

El texto aprobado por el Senado incorpora un procedimiento a cargo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) para revisar determinadas operaciones por razones de seguridad nacional.

Entre otros supuestos, deberán someterse a autorización aquellas operaciones en las que un inversionista extranjero pretenda adquirir, directa o indirectamente, más del 49% del capital de una empresa mexicana; ésta participe en sectores considerados sensibles, como infraestructura estratégica, tecnologías críticas y de doble uso, insumos fundamentales o manejo de información sensible; y sus activos superen el monto que determine la propia Comisión.

Para ICC México, la protección de la seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero el reto está en que las nuevas disposiciones funcionen con criterios objetivos y transparentes, sin convertirse en una fuente de incertidumbre para quienes evalúan invertir en México.

La organización señala que mecanismos de revisión de este tipo ya existen en Estados Unidos y Canadá y, para contar con reglas claras, México puede contribuir a una mayor coordinación en América del Norte, particularmente ante la relocalización de cadenas de suministro y las oportunidades que este proceso representa para el país.

Sin embargo, señaló que las reglas, por sí solas no son suficientes, por lo que calificó de indispensable “que la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía, que participa como Secretaría Técnica de la CNIE, cuente con presupuesto, herramientas tecnológicas y personal especializado para analizar operaciones que pueden involucrar aspectos jurídicos, económicos, tecnológicos y de seguridad nacional”.

Asimismo, consideró necesario tomar en cuenta cuatro aspectos centrales: definir con precisión qué operaciones deberán ser revisadas y facilitar el trámite de aquellas que representen un riesgo menor; permitir consultas confidenciales antes de iniciar formalmente un procedimiento; garantizar que las empresas puedan conocer las preocupaciones de la autoridad y presentar alternativas para atenderlas; y ofrecer información pública que permita conocer cómo está funcionando el mecanismo, sin comprometer datos confidenciales o de seguridad nacional.

Además, la aplicación de dichas disposiciones deberá ser congruente con los compromisos internacionales asumidos por México en el T-MEC, el CPTPP, el Acuerdo Global con la Unión Europea y otros instrumentos de protección a las inversiones.

La ICC México, estableció que la seguridad nacional y atracción de inversión no son objetivos contrapuestos, por el contrario, un sistema con reglas previsibles, autoridades técnicamente preparadas y procedimientos ágiles puede proteger los intereses estratégicos del país y, al mismo tiempo, mantener la confianza de quienes buscan invertir en México, al tiempo que reiteró su disposición a aportar su experiencia al análisis que realiza la Cámara de Diputados y a colaborar posteriormente en la elaboración de las reglas y criterios necesarios para la aplicación de las nuevas disposiciones.