Isaías se convierte en tormenta tropical este 7 de octubre: ¿Cuál es su trayectoria y qué estados podría afectar?

Tormenta Tropical Isaías El SMN confirmó la evolución de la tormenta tropical este miércoles 7 de octubre en el Golfo de México.

La depresión tropical Nueve se intensificó durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre y se convirtió en la tormenta tropical Isaías, según lo informaron el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

¿Cuál es la ubicación y trayectoria de la Tormenta Tropical Isaías este 7 de octubre?

De acuerdo con el aviso NHC emitidoesta madrugada, el centro de Isaías se localizaba aproximadamente a 460 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán, y a unos 935 kilómetros al suroeste de la desembocadura del río Misisipi. Presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora con rachas superiores, presión central mínima de 1004 mb y se desplazaba hacia el este-noreste a cerca de 13 kilómetros por hora.

El SMN, en su Pronóstico Meteorológico General emitido a las 06:00 horas tiempo del centro de México, señaló que a las primeras horas del día el sistema se ubicaba aproximadamente a 380 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz. Su circulación transporta humedad hacia la vertiente del Golfo de México y la península de Yucatán.

El NHC pronostica que Isaías mantendrá un movimiento hacia el este-noreste durante este miércoles. Posteriormente girará hacia el noreste y luego al norte el jueves y el viernes. Se espera que pase al norte de la península de Yucatán el jueves y se acerque a la costa norte del Golfo de Estados Unidos el viernes. No se prevé que el centro del sistema toque tierra en territorio mexicano.

¿Qué estados podría afectarla tormenta tropical Isaías en México?

La circulación de Isaías e inestabilidad atmosférica asociada generarán lluvias, actividad eléctrica, rachas de viento y oleaje elevado principalmente en el oriente y sureste del país, según el SMN:

Lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm): norte de Campeche y norte y oeste de Yucatán.

Lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): costa de Tamaulipas, centro y sur de Veracruz, y costa de Tabasco.

Lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): norte y oeste de Quintana Roo.

Además, se prevén vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Veracruz, y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. El oleaje podría alcanzar 2 a 3 metros en costas de Veracruz y Tabasco, y 1 a 2 metros en Campeche.