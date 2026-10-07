Jornadas Quirúrgicas del IMSS amplían capacidad de atención, con más de 16 mil operaciones

jornadas quirúrgicas IMSS Jornadas Quirúrgicas del IMSS amplían capacidad de atención a su derechohabiencia. Tan sólo en los primeros ocho meses de este año, a través de 1,164 jornadas se han realizado 16,067 intervenciones quirúrgicas adicionales de pacientes que estaban en espera de alguno de esos procedimientos. Las áreas de oftalmología, traumatología y ortopedia, de los procedimientos con mayor demanda

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha ampliado su capacidad para atender a derechohabientes en lista de espera a través de las Jornadas Quirúrgicas que aprovechan quirófanos, personal e infraestructura en horarios extendidos para realizar procedimientos adicionales a la programación habitual.

La doctora Griselda Liliana García Cabrera, jefa de Atención Quirúrgica, adscrita a la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel, aclaró que a través de dicha estrategia institucional se ha logrado que los hospitales de Segundo y Tercer Nivel programen cirugías de manera extraordinaria, sobre todo en periodos en los que la actividad ordinaria es menor.

Para ello se habilitan turnos vespertinos, nocturnos, fines de semana y días festivos, con el objetivo de utilizar mejor la infraestructura disponible.

Lo anterior ha permitido que durante el año pasado, en el Seguro Social se realizaron 1,044 jornadas a través de las cuales se lograron llevar a cabo 54,611 procedimientos, y en los primeros ocho meses de este 2026, se han realizado 1,164 jornadas quirúrgicas, con 16,067 intervenciones adicionales.

La doctora García Cabrera destacó que con las Jornadas Quirúrgicas se ha logrado incrementar el número de derechohabientes atendidos, sobre todo con mayor oportunidad a pacientes con padecimientos que, sin constituir una urgencia, afectan de manera importante su calidad de vida, movilidad y capacidad para trabajar.

El incremento de la capacidad quirúrgica se basa en tres componentes: ampliación de horarios, optimización de quirófanos y coordinación de equipos.

La derechohabiencia que ha sido atendida, dijo, son pacientes que estaban en las listas de espera de cada hospital, que previamente ya han sido valorados por un especialista y cuentan con indicación quirúrgica, “no se trata de un registro abierto: la selección es clínica”.

Antes de la intervención se realiza una valoración preoperatoria completa, que incluye estudios de laboratorio y gabinete, valoración cardiovascular cuando se requiere y valoración preanestésica, y se confirma que el paciente esté en condiciones de ser operado y se realiza el proceso de consentimiento informado, y después de la cirugía se mantiene vigilancia durante la hospitalización y después se le da seguimiento en consulta externa y rehabilitación cuando es necesario, como ocurre en los reemplazos articulares y las cirugías de columna.

Las especialidades con mayor participación por su importante demanda son: oftalmología, principalmente cirugía de catarata, y traumatología y ortopedia, particularmente cirugía de columna y reemplazo articular de rodilla y cadera.

Resaltó que en las recientes jornadas realizadas en Jalisco, Michoacán y Tabasco, se realizaron un total de 157 cirugías, de las cuales 67 correspondieron a cirugías de columna, y 90 de reemplazo articular.

En las jornadas de Traumatología y Ortopedia se implementó además una cédula de seguimiento para cada paciente, en la que se registran la cirugía, días de estancia, posibles reintervenciones, fecha de alta, citas y sesiones de rehabilitación y, en el caso de trabajadores, incapacidad y fecha de reincorporación laboral.

Esto permite que pacientes que requieren procedimientos de alta especialidad puedan ser intervenidos cerca de su domicilio, lo que reduce gastos y tiempo para ellos y sus familias, y se liberan espacios en hospitales de referencia para casos de mayor complejidad.