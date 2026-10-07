Ley 73 del IMSS: ¿Cuántos años necesitas para pensionarte?

Ley 73 IMSS. Los trabajadores mexicanos que comenzaron a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997 pueden acceder a una pensión bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973. (Crónica Digital)

La Ley 73 del IMSS permite solicitar una pensión desde los 60 años, aunque también contempla la posibilidad de retirarse a los 65 años para recibir el porcentaje completo de la pensión calculada.

Sin embargo, cumplir con la edad mínima no garantiza automáticamente el acceso a esta prestación, pues también es necesario reunir un número determinado de semanas cotizadas y cumplir con las condiciones establecidas por el Instituto.

¿Cuántos años necesitas para pensionarte con la Ley 73 del IMSS?

Para obtener una pensión bajo la Ley 73, los trabajadores deben contar con al menos 500 semanas cotizadas, equivalentes aproximadamente a nueve años y siete meses de aportaciones al IMSS.

Existen dos modalidades principales de pensión:

Cesantía en Edad Avanzada : se puede solicitar a partir de los 60 años, siempre que el trabajador se encuentre dado de baja del régimen obligatorio y cumpla los requisitos correspondientes.

: se puede solicitar a partir de los 60 años, siempre que el trabajador se encuentre dado de baja del régimen obligatorio y cumpla los requisitos correspondientes. Vejez: se puede solicitar a partir de los 65 años, con derecho al 100% del monto de pensión calculado conforme a la Ley 73.

La edad en la que se solicite el retiro influye directamente en el porcentaje de pensión que recibirá el trabajador, pues quienes decidan pensionarse antes de cumplir 65 años obtendrán una proporción menor del monto calculado.

¿Qué porcentaje de pensión recibes según tu edad?

El porcentaje de pensión bajo la Ley 73 aumenta conforme a la edad del solicitante. De acuerdo con los lineamientos del IMSS, la proporción que corresponde a cada edad es la siguiente:

60 años - 75%

61 años - 80%

62 años - 85%

63 años - 90%

64 años - 95%

65 años - 100%

Estos porcentajes se aplican sobre la pensión calculada conforme a la Ley 73, no directamente sobre el último salario del trabajador. Para determinar su monto, el IMSS considera factores como el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas y el número total de semanas reconocidas.

¿Cuáles son los requisitos para pensionarse bajo la Ley 73?

Además de cumplir con la edad y las semanas mínimas, el trabajador debe reunir las siguientes condiciones:

Haber comenzado a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997.

Tener al menos 60 años para solicitar la pensión por cesantía o 65 para la de vejez.

Contar con un mínimo de 500 semanas cotizadas.

Haber causado baja del régimen obligatorio del IMSS.

Encontrarse sin trabajo remunerado al momento de solicitar la pensión.

Mantener vigentes sus derechos o encontrarse dentro del periodo de conservación de derechos.

Para comenzar el procedimiento, los interesados pueden ingresar a Mi Pensión Digital o acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que les corresponda.