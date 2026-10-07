México registra más de 24 millones de bovinos y 611 millones de aves en 2025: Inegi

Ganado bovino

En una conferencia de prensa por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informaron que la Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 (ENA) registró 24 millones 27 mil 332 bovinos y 15 millones 396 mil 616 porcinos al corte de 30 de septiembre de 2025.

La encuesta contabilizó 611 millones 399 mil 358 gallos, gallinas, pollos, pollas y pollitos, además de 5 millones 650 mil 425 ovinos, 2 millones 461 mil 276 caprinos y un millón 184 mil 746 colmenas.

Veracruz y Jalisco tienen mayor parte del ganado bovino

La distribución del ganado bovino cuenta con un importante número en 8 entidades federativas. Veracruz, Jalisco, Durango, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y Tabasco reunieron 55.6 por ciento del inventario nacional, equivalente a aproximadamente 13.4 millones de cabezas.

Este dato es similar a la observada en el Censo Agropecuario 2022 (CA), cuando las mismas entidades concentraron 54 por ciento del total nacional, correspondiente a 24.6 millones de cabezas de ganado bovino.

Vacas y becerros, entre los principales grupos de bovinos

La ENA 2025 clasificó las existencias de ganado de acuerdo con su función zootécnica, es decir, el propósito productivo de los animales según sus características físicas y genéticas.

Al 30 de septiembre de 2025, las vacas representaron el principal grupo, con 9 millones 707 mil 538 cabezas. Les siguieron los becerros y becerras, con 6 millones 780 mil 551, mientras que los animales destinados solamente a la cría de becerros sumaron 6 millones 268 mil 396 cabezas.

Más de 9 millones de porcino en desarrollo o engorda

En el caso de los porcinos, el grupo más numeroso correspondió a los animales en desarrollo o engorda, con 9 millones 190 mil 225 cabezas.

A estos se incluyeron 4 millones 109 mil 669 lechones y un millón 266 mil 372 hembras que habían parido.

Grandes empresas concentran 90 por ciento de la producción avícola

En el sector avícola, la ENA 2025 integró una muestra no probabilística de las grandes empresas productoras, que en conjunto generan alrededor de 90 por ciento de la producción nacional de carne y huevo.

El Inegi contó 155 millones 917 mil 164 gallinas destinadas a la producción de huevo para plato; 164 millones 235 mil 754 gallinas; 369 millones 313 mil 608 pollos o pollas en crecimiento o desarrollo, y 74 millones 199 mil 742 pollitos.

5.6 millones de cabezas ovinas

Respecto a los ovinos, la ENA 2025 reportó 5 millones 650 mil 425 cabezas.

Por función zootécnica, se registraron 2 millones 853 mil 145 borregos y borregas en crecimiento o desarrollo, 2 millones 358 mil 249 borregas paridas y 439 mil 31 sementales.

Caprinos y colmenas

En cuanto a caprinos, el Inegi obtuvo 2 millones 461 mil 276 cabezas. De este total, 429 mil 70 correspondieron a hembras paridas y 158 mil 387 a hembras en ordeña, mientras que 2 millones 32 mil 205 caprinos fueron registrados sin clasificación específica.

Finalmente, la ENA 2025 reportó la existencia de un millón 184 mil 746 colmenas en las unidades de producción agropecuaria.

La Crónica de Hoy 2026