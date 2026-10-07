México y Uruguay reactivan mecanismo de consultas consulares y migratorias

En el marco del 125 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Uruguay, ambos países celebraron la III Reunión del Mecanismo de Consultas Consulares y Migratorias, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia consular y migratoria.

El encuentro se realizó de manera virtual y forma parte de los esfuerzos de ambos gobiernos por revitalizar su relación bilateral mediante la reactivación de los mecanismos previstos en el Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE), suscrito el 14 de agosto de 2009 y vigente desde 2011.

El Mecanismo de Consultas Consulares y Migratorias constituye el principal espacio de diálogo entre México y Uruguay en estos temas. La reunión fue copresidida por el director general de Servicios Consulares de México, Alejandro Celorio, y el director general para Asuntos Consulares y de Vinculación de Uruguay, Jorge Muiño.

En las sesiones participaron diversas autoridades de ambos países. Por México estuvieron presentes funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre ellos representantes de las áreas de Servicios Consulares, América del Sur, Movilidad Humana y Desarrollo, Mexicanas y Mexicanos en el Exterior y Protección Consular, además de integrantes de la Embajada de México en Uruguay. También participaron representantes de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por parte de Uruguay participaron funcionarios de la Dirección General para Asuntos Consulares y de Vinculación, la Dirección de Asuntos Consulares, la Dirección de Vinculación y la Oficina de Asistencia al Compatriota del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como representantes de la Embajada de Uruguay y del Consulado General de Uruguay en México.

La reunión representó la reactivación de este mecanismo después de seis años, ya que su última edición se llevó a cabo en 2019. Ambos países resaltaron la importancia de retomar este espacio de diálogo y expresaron su confianza en que los asuntos abordados contribuirán a fortalecer los lazos de amistad y cooperación, además de generar beneficios para sus respectivas comunidades.

Durante el encuentro se intercambió información sobre las tendencias y características de los flujos migratorios entre México y Uruguay, con el propósito de identificar las principales necesidades de sus ciudadanos y detectar nuevas oportunidades de colaboración bilateral.

Entre los temas analizados estuvieron los flujos migratorios entre ambos países y el intercambio de experiencias para explorar mecanismos que faciliten la presentación y el reconocimiento de documentos públicos.

Asimismo, las delegaciones exploraron la posibilidad de iniciar trabajos para negociar un Acuerdo de Seguridad Social y un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Consular, iniciativas que podrían ampliar los instrumentos de colaboración entre México y Uruguay y reforzar la atención a sus respectivas comunidades.

La reunión se llevó a cabo en el contexto de los 125 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, establecidas el 26 de marzo de 1901, y reafirmó la voluntad de México y Uruguay de mantener y profundizar una relación bilateral basada en el diálogo, la cooperación y la atención a las necesidades de sus ciudadanos. :::