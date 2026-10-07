Predialazo: ¿te subirán el predial de tu casa o terreno? Te explicamos lo aprobado por la 4T (Graciela López Herrera)

Durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre se aprobó en lo general y lo particular la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral en la Cámara de Diputados, la cual busca mantener el orden de las propiedades en una base de datos.

La ley trabajará de la mano con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para que se cumpla su objetivo.

¿Qué es lo que propone esta nueva ley?

Esta ley abarca temas catastrales y de registro público de las propiedades con el objetivo de contar con datos confiables de los inmuebles y propiedades por lo buscaría:

Crear una Clave Única Catastral que ayude a identificar cada inmueble.

Crear una Cédula Única Catastral y Registran con información de cada propiedad.

Crear plataformas para conectar los catastros y registros público.

Digitalizar y homologar los trámites relacionados con las propiedades.

Facilitar el pago digital del predial.

Actualizar y ampliar información de los inmuebles del país.

Asimismo, esta ley no pretende crear nuevos impuestos ni la modificación de los municipio y estados para el cobro del predial; al igual que no centraliza los catastros en la Federación.

¿Qué es lo que dicen los partidos políticos?

De acuerdo con el Canal del Congreso, cada partido abordó el tema de la ley de manera diferente.

Por el lado de Morena, explica que la propuesta busca establecer una base que permita facilitar el intercambio de información sin cada autoridad pierda las responsabilidades que le corresponden.

Mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) alertó sobre un posible aumento en el monto a pagar por las propiedades, ya que el valor catastral en una pieza clave determinar el predial.

¿Habrá aumento de pago en los predios?

Primero hay que mencionar que esta ley aún no entra en vigor, por lo que no se aplicaría de manera inmediata.

La ley solo establece mecanismos que ayuden a ordenar y actualizar la información catastral, no fija una tasa nacional del predial; el manejo del predial seguirá a cada entidad o municipio.

Pero a futuro podría elevar los valores catastrales de los inmuebles y generar un aumento en el predial. Esto dependerá de las reglas establecidas a cada organismo correspondiente.