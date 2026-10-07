Producción de leche de vaca supera los 32 millones de litros diarios en el país

Leche

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó en una conferencia de prensa que, la Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 (ENA) reveló que se produjo un promedio de 32.9 millones de litros de leche de vaca al día en el país en 2025.

Al corte del 30 de septiembre de 2025, el país contaba con 2 millones 349 mil 239 vacas en ordeña. Del volumen diario de leche producido, 31.9 millones de litros se destinaron a la venta, cuando 394 mil litros fueron utilizados para autoconsumo.

Según los datos revelados por la ENA 2025, el precio promedio de la leche se ubicó en 10.66 pesos por litro.

Producción de huevo llega las 6 mil toneladas diarias

En cuanto a la producción de huevo para plato, la encuesta registró 141.4 millones de gallinas ponedoras en producción en las grandes unidades de producción agropecuaria.

Estas unidades afianzaron un promedio de 6 mil 678 toneladas de huevo al día.

El precio promedio del kilogramo de huevo se encontró en 33.43 pesos.

Por otra parte, la producción de leche de cabra alcanzó 170 mil 372 litros diarios al 30 de septiembre de 2025.

La Crónica de Hoy 2026