Secretaría de Economía

México registró una cifra histórica de Inversión Extranjera Directa (IED) al captar 43 mil 90 millones de dólares durante el periodo de enero a septiembre de 2026, lo que representó un incremento de 5.3 por ciento respecto al monto originalmente reportado para el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 40 mil 906 millones de dólares.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, esta cifra constituye el mayor monto de inversión extranjera recibido para un periodo similar desde que se tiene registro, resultado que atribuyó a la solidez de los fundamentos macroeconómicos e institucionales del país, así como al impulso del Plan México.

La dependencia destacó que estos resultados consolidan a México como uno de los destinos más atractivos para la inversión internacional. Además, señaló que, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicados en octubre de 2026, el país se ubicó como la sexta economía con mayor captación de IED durante el primer semestre del año, detrás de Estados Unidos, China, Países Bajos, Brasil y Chequia.

En cuanto al tipo de inversión, la reinversión de utilidades concentró la mayor parte de los recursos, con 34 mil 975 millones de dólares, equivalentes al 81.2 por ciento del total, cifra que también representa el nivel más alto registrado hasta ahora.

Este componente presentó un crecimiento de 26 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, lo que, según la Secretaría de Economía, refleja la confianza de las empresas extranjeras para mantener y ampliar sus operaciones en México.

Por su parte, las cuentas entre compañías sumaron 4 mil 315 millones de dólares, equivalentes al 10 por ciento del total, mientras que las nuevas inversiones alcanzaron los 3 mil 800 millones de dólares, con una participación de 8.8 por ciento.

Respecto a estas últimas, destacó el desempeño de la industria manufacturera, que registró un crecimiento de 58.8 por ciento, al pasar de 708 a mil 124 millones de dólares. Este incremento estuvo impulsado principalmente por la fabricación de equipo de transporte y de equipo de computación y componentes electrónicos.

En cuanto al origen de los capitales, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio inversionista de México, con 19 mil 334 millones de dólares, que representaron el 44.9 por ciento del total. España ocupó el segundo lugar, con 6 mil 208 millones de dólares (14.4 por ciento), seguida de Alemania, con 2 mil 895 millones (6.7 por ciento); Reino Unido, con 2 mil 586 millones (6 por ciento), y Canadá, con 2 mil 447 millones (5.7 por ciento).

En conjunto, estas cinco economías concentraron el 77.7 por ciento de la inversión extranjera recibida durante los primeros nueve meses del año. Asimismo, Estados Unidos y Canadá aportaron el 50.5 por ciento, lo que evidencia la integración de las cadenas de valor de América del Norte.

A nivel nacional, la Ciudad de México se posicionó como la principal entidad receptora de IED, con 19 mil 602 millones de dólares, equivalentes al 45.5 por ciento del total. Le siguieron Nuevo León, con 4 mil 431 millones (10.3 por ciento); Jalisco, con 2 mil 707 millones (6.3 por ciento); Baja California, con 2 mil 362 millones (5.5 por ciento), y Puebla, con mil 753 millones de dólares (4.1 por ciento).

Estas cinco entidades concentraron el 71.6 por ciento de los recursos captados en el país.

Por actividad económica, la industria manufacturera encabezó la recepción de inversión extranjera con 19 mil 231 millones de dólares, que representaron el 44.6 por ciento del total y un crecimiento de 26.6 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.

En segundo lugar se ubicaron los servicios financieros y de seguros, con 10 mil 635 millones de dólares, equivalentes al 24.7 por ciento del total y un aumento de 3.7 por ciento. Mientras que el sector de transportes, correos y almacenamiento captó 3 mil 99 millones de dólares, con una participación de 7.2 por ciento y un crecimiento de 59.3 por ciento.

La Secretaría de Economía detalló que el avance de la inversión manufacturera estuvo impulsado principalmente por la fabricación de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos, con un incremento de mil 814 millones de dólares; bebidas y tabaco, con mil 804 millones; industria alimentaria, con mil 309 millones, e industria química, con mil 271 millones.

Con estos resultados, el Gobierno federal destacó el crecimiento de la inversión extranjera como una señal de confianza de los capitales internacionales en México y en las condiciones económicas del país.