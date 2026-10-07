Reunión del ISSSTE con comisiones de seguridad y asistencia social de la Sección 22 del CNTE y SNTE de Oaxaca    

Reunión ISSSTE-SNTE-CNTE El director general del ISSSTE, Martí Batres sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la sección 22 de la coordinadora de maestros (CNTE) y del sindicato magisterial (SNTE), encuentro en el que se abordaron temas relacionados como prevención y asistencia social, vivienda, pensiones y jubilaciones

El director general del ISSSTE, Martí Batres sostuvo una reunión de trabajo con las Comisiones de Seguridad y Asistencia Social de la Sección XXII de la CNTE y del SNTE de Oaxaca en seguimiento a los planteamientos de las y los integrantes del gremio.

Durante el encuentro, realizado en el Auditorio de la Dirección Médica del complejo del ISSSTE en San Fernando, Ciudad de México, las y los representantes magisteriales y directivos del Instituto realizaron mesas de trabajo para abordar temas relacionados con la prevención y asistencia social, vivienda, pensiones y jubilaciones, por mencionar algunos.

“Mantuvimos una reunión con la Sección XXII @SnteNacional - CNTE del estado de Oaxaca. Fue una reunión cordial con buenos acuerdos y muy productiva”, publicó Batres Guadarrama en sus redes sociales, luego del encuentro con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Enfatizó la puesta en marcha de obras finalizadas en la entidad, como los 20 consultorios que forman parte del Servicio Universal de Salud (SUS), y adelantó que el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Oaxaca registra 80 por ciento de avance de la obra.

Asistieron al encuentro, por parte del ISSSTE, la directora Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, así como los titulares de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández; de la Dirección Médica, Víctor Hugo Bautista Hernández; de Incorporación, Recaudación e Inversiones, Mario Joaquín Zepeda y Martínez; de Oficinas de Representación, José Rodrigo Ávila Carrasco, así como subdirectoras y subdirectores.

También participó la vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), Jabnely Maldonado Meza; representantes de PENSIONISSSTE y los titulares del Cuerpo de Gobierno del ISSSTE en Oaxaca.