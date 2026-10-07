Seis playas mexicanas, entre las 20 mejores de América según Condé Nast Traveller

Seis destinos de playa de México fueron incluidos entre los 20 mejores de América en los Readers’ Choice Awards 2026 de Condé Nast Traveller, reconocimiento que destaca la preferencia de viajeros internacionales por los destinos turísticos mexicanos.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que la presencia de seis playas mexicanas en el listado refleja el atractivo de los destinos nacionales de sol y playa, así como la diversidad de sus paisajes y experiencias turísticas.

En la categoría Best Beaches in the Americas, México colocó seis destinos entre los primeros 20 lugares.

Tulum, Quintana Roo, ocupó el segundo lugar con una puntuación de 96.29, mientras que Playa Balandra, Baja California Sur, se ubicó en la quinta posición con 94.86 puntos.

En el listado también aparecieron Playa del Carmen, en Quintana Roo, en el lugar 11, con 90.50 puntos; Playa de Akumal, también en Quintana Roo, en el sitio 13, con 88.28; Puerto Vallarta, Jalisco, en el puesto 15, con 85.77, y Playa del Amor, en las Islas Marietas, Nayarit, en el lugar 16, con 84.94 puntos.

La presencia mexicana en los reconocimientos se extendió a otra categoría. Holbox, Quintana Roo, ocupó el tercer lugar entre las mejores islas de Norteamérica, con una puntuación de 94.29.

La Secretaría de Turismo señaló que este resultado se suma al reconocimiento obtenido por las playas mexicanas y refleja la diversidad de experiencias que ofrecen los destinos nacionales para visitantes de distintos mercados.

Rodríguez Zamora sostuvo que estos reconocimientos representan un impulso para continuar fortaleciendo los destinos turísticos y la oferta de hospitalidad del país, con el objetivo de atraer nuevos visitantes y fomentar el regreso de quienes ya conocen México.

Los resultados de los Readers’ Choice Awards 2026 colocan así a seis destinos de playa mexicanos entre los principales de América y a Holbox entre las islas mejor valoradas de Norteamérica, reforzando la presencia de México en los rankings internacionales de turismo.