Semarnat e ITA acuerdan alianza para impulsar industria limpia e inversión en México

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Industrial Transition Accelerator (ITA) anunciaron una alianza para impulsar la industria limpia y acelerar la movilización de inversiones destinadas a la descarbonización industrial en México.

El acuerdo fue presentado el 29 de septiembre en las instalaciones de la Semarnat, en el marco de Build Clean Now, campaña global promovida por la Organización de las Naciones Unidas y líderes de la industria para canalizar financiamiento hacia proyectos de transformación industrial baja en emisiones.

Durante el anuncio, la directora general de Políticas para la Acción Climática de la Semarnat, Norma Munguía Aldaraca, destacó la importancia de coordinar los esfuerzos del gobierno, la industria y el sector financiero para avanzar en la descarbonización del país.

La funcionaria señaló que la colaboración busca complementar las acciones que México ya desarrolla y aprovechar las capacidades de cada sector: innovación y experiencia por parte de la industria, instrumentos financieros para ampliar las soluciones y condiciones regulatorias y de política pública desde el gobierno.

Por su parte, Faustine Delasalle, directora ejecutiva del ITA y directora general de Mission Possible Partnership (MPP), destacó el potencial de México para desarrollar una industria limpia y aprovechar sus ventajas dentro del denominado Nuevo Cinturón Solar Industrial.

Como parte de la alianza, durante 2027 se llevará a cabo en México un taller Build Clean Now, con el apoyo de Carbon Trust como socio local.

El encuentro tendrá como objetivos identificar oportunidades para el desarrollo de la industria limpia, visibilizar proyectos que se encuentran en distintas etapas de desarrollo y analizar las principales barreras que enfrentan las iniciativas de descarbonización.

También se buscará identificar soluciones que permitan acelerar, en el corto plazo, las decisiones finales de inversión en proyectos industriales vinculados con la transición energética y la reducción de emisiones.

La iniciativa se integrará a la agenda nacional de industria verde, en un contexto en el que México ha establecido objetivos de descarbonización a través de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0).

Asimismo, el desarrollo de una industria limpia forma parte de las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y el Plan México.

Buscan movilizar hasta mil 930 millones de dólares

La colaboración también se vincula con recursos internacionales destinados a financiar la transformación de sectores industriales.

Los Fondos de Inversión Climática (CIF) aprobaron recientemente el Plan de Inversión para la Transformación Sectorial Temática de México, mediante el cual el país podrá acceder a recursos del Programa de Descarbonización Industrial (IDP).

De acuerdo con la información presentada, se contempla movilizar 250 millones de dólares en financiamiento concesional de los CIF, con la expectativa de atraer otros mil 680 millones de dólares para proyectos de descarbonización industrial en México.

En este contexto, Build Clean Now México contribuirá a dar visibilidad a la cartera de proyectos y a las soluciones necesarias para facilitar su financiamiento y ejecución.

El encuentro en la Ciudad de México reunió a representantes del gobierno, la industria, el sector financiero y organizaciones de la sociedad civil. La Semarnat, el ITA y Carbon Trust continuarán trabajando con estos actores para preparar el taller que se realizará en 2027.

La alianza busca fortalecer la coordinación entre los sectores público y privado y generar condiciones para que los proyectos de industria limpia puedan avanzar hacia etapas de inversión y ejecución, como parte de los esfuerzos de México para reducir las emisiones de su actividad industrial.