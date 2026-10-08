Acapulco, inundado: Huracán Simon golpea el puerto

Acapulco inundado. Tras las fuertes lluvias por la tormenta Simón, Acapulco se encuentra bajo el agua con inundaciones en diferentes zonas. (@Acapulco_Verdad/X)

El puerto de Acapulco, Guerrero, registró severas inundaciones durante este jueves 8 de octubre de 2026, debido a las intensas lluvias asociadas con el huracán Simón, que durante la noche se intensificó a categoría 1.

Las precipitaciones ocasionaron vehículos varados, afectaciones en viviendas y comercios, interrupciones en el suministro eléctrico y complicaciones en algunas de las principales avenidas de la ciudad.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno podría alcanzar la categoría 4 durante el fin de semana, mientras continúa su desplazamiento hacia el occidente del país.

¿Qué zonas de Acapulco resultaron inundadas por el huracán Simón?

Las fuertes precipitaciones provocaron acumulaciones de agua en diferentes puntos del puerto, principalmente en el Mercado Central, el barrio de La Fábrica y vialidades como las avenidas Constituyentes, Cuauhtémoc, Solidaridad y Costera Miguel Alemán.

También se reportaron afectaciones en la avenida Escénica, la carretera Acapulco-Puerto Marqués, el bulevar de las Naciones y el circuito vial de la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio.

De acuerdo con publicaciones de Acapulco Verdad en X (@Acapulco_Verdad), las inundaciones alcanzaron amplias zonas de la ciudad, incluidas viviendas y vialidades de la Zona Diamante, donde el agua dificultó la circulación de automóviles.

Inundaciones en Acapulco provocan deslaves y suspensión del transporte público

Además de las inundaciones, las lluvias ocasionaron deslaves en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, particularmente a la altura de la colonia Jardín, así como la caída de postes de electricidad y telefonía en la calzada Pie de la Cuesta.

Las condiciones meteorológicas también provocaron la suspensión temporal de algunas rutas del transporte público, mientras que el sistema Acabús ofreció traslados gratuitos para facilitar la movilidad de los habitantes.

Por su parte, las autoridades desplegaron unidades de emergencia para auxiliar a las personas que quedaron varadas y atender los reportes de afectaciones.

Suspenden clases en Acapulco y habilitan refugios temporales

La Secretaría de Educación Guerrero anunció la suspensión de actividades escolares y administrativas durante la tarde del jueves 8 y ambos turnos del viernes 9 de octubre, en escuelas públicas y privadas de Acapulco y Costa Grande.

Por su parte, Protección Civil estatal informó sobre la disponibilidad de más de 600 refugios temporales ante las lluvias, mientras que reportes locales señalaron la habilitación de 34 espacios para atender a familias en riesgo.

Las autoridades recomendaron evitar zonas inundadas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales ante posibles nuevas precipitaciones.

¿Cuál es la trayectoria del huracán Simón?

Según la trayectoria prevista, el huracán podría impactar las costas de Jalisco el domingo 11 de octubre como categoría 4, para posteriormente desplazarse hacia Nayarit y Sinaloa, donde se contempla un segundo impacto el lunes 12 de octubre, posiblemente como categoría 1.

Sin embargo, estas proyecciones podrían modificarse conforme avance el fenómeno, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución y recomiendan atender los avisos de Protección Civil.