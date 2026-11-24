Claudia Sheinbaum Pardo Conferencia del pueblo (Camila Ayala Benabib)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que antes de que concluya 2026 se eliminarán los oficios de papel en el sector salud, como parte de una estrategia de digitalización que busca agilizar los trámites administrativos, mejorar la comunicación entre hospitales y reducir los tiempos de atención a los pacientes.

Durante su conferencia mañanera de este martes, la mandataria explicó que la medida comenzará en el IMSS-Bienestar, donde toda la comunicación entre directores de hospitales y coordinadores estatales se realizará de manera electrónica.

“Este año se van a acabar los oficios en el sector salud, queremos que también se acaben en prácticamente todo el gobierno, pero por lo pronto en el IMSS-Bienestar ya no va a haber oficios de papel, ya toda la comunicación va a ser electrónica”, afirmó.

Sheinbaum señaló que, durante sus recorridos por hospitales, identificó que una de las principales dificultades administrativas es la falta de automatización en la comunicación entre las unidades médicas y sus coordinaciones estatales.

Como ejemplo, mencionó que cuando un hospital solicita medicamentos, actualmente el director debe enviar un oficio y esperar una respuesta, sin tener necesariamente información sobre el recorrido de su petición.

Con el nuevo sistema, explicó, los responsables podrán conocer cuándo recibió la solicitud su superior, a quién fue turnada, si el medicamento se encuentra en el almacén y cuándo llegará a la unidad médica.

Expedientes médicos y recetas electrónicas

La digitalización también contempla la creación de expedientes médicos electrónicos para las personas que se atiendan en el sistema público de salud, desde su nacimiento hasta su fallecimiento.

La presidenta indicó que esta herramienta permitirá consultar los antecedentes médicos de cada paciente, sus alergias, enfermedades, visitas anteriores y resultados de análisis clínicos, sin necesidad de llenar formularios o buscar expedientes físicos en cada consulta.

El objetivo es que la información pueda consultarse en las instituciones públicas de salud, entre ellas el IMSS, IMSS-Bienestar y el ISSSTE.

Otro de los componentes será la implementación de la receta electrónica en todo el sistema de salud. Sheinbaum explicó que actualmente las recetas impresas dificultan conocer la disponibilidad de medicamentos en las farmacias, lo que obliga a los pacientes a regresar con sus médicos cuando no encuentran el tratamiento indicado.

Con la herramienta digital, los profesionales de la salud podrán consultar qué medicamentos están disponibles y, cuando alguno no se encuentre en existencia, identificar alternativas terapéuticas previamente evaluadas por especialistas.

Agilizar contratación de médicos

La mandataria también destacó que la digitalización ya comenzó a reducir los tiempos de contratación de personal médico en el IMSS-Bienestar.

Explicó que anteriormente el proceso podía tardar entre seis meses y un año debido a las revisiones sobre vacantes, plazas disponibles y condiciones de contratación.

Ahora, aseguró, cuando se cuenta con un candidato que cumple el perfil requerido, el procedimiento puede realizarse en menos de una semana.

A estas acciones se sumará la optimización de las rutas de distribución de medicamentos y la organización de los almacenes, con apoyo de especialistas que analizarán cómo hacer más eficiente el suministro entre los 24 estados donde opera el IMSS-Bienestar.

Proyectan aplicación del Servicio Universal de Salud

Sheinbaum adelantó que otro de los objetivos a futuro es desarrollar una aplicación móvil del Servicio Universal de Salud, mediante la cual las personas puedan programar consultas médicas sin tener que acudir previamente a los centros de salud.

La plataforma también podría incorporar herramientas de inteligencia artificial para orientar a los usuarios sobre sus síntomas y determinar si necesitan acudir de inmediato con un médico, aunque aclaró que esta tecnología no sustituirá la atención profesional.

Además, planteó integrar un centro de atención médica a distancia con alrededor de mil médicos que se encuentran en proceso de contratación.

La presidenta sostuvo que estas herramientas forman parte de una estrategia más amplia para modernizar los servicios públicos de salud, junto con la construcción de consultorios, el programa Salud Casa por Casa, la adquisición de medicamentos y la incorporación de equipamiento médico.

“Hay que aprovechar la tecnología para la atención a la salud, eso es lo que estamos haciendo ahora”, concluyó.