Clave Única de Registro de Población (CURP) La Secretaría de Gobernación busca simplificar y digitalizar este trámite. (Gobierno de México)

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) simplificó el proceso para obtener tu Clave Única de Registro de Población (CURP). La medida entró en vigor este martes 24 de noviembre.

¿Cómo es el nuevo proceso para obtener tu CURP?

El CURP es un instrumento que registra de manera individual a todas las personas habitantes del país, nacionales y residentes extranjeras, así como a mexicanas, No tenerlo significa no poder realizar varios trámites importantes ni ser beneficiario o beneficiaria de los programas que otorga el gobierno.

El nuevo decreto para simplificar la CURP fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Esta medida busca agilizar el trámite para obtener tu CURP en conformidad con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que se deben simplificar trámites, así como también el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 cuyo objetivo es modernizar procesos burocráticos y el artículo 6 de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

El objetivo es unificar los que antes eran siete trámites distintos bajo uno sólo denominado “Asignación de CURP” (con homoclave SEGOB-2026-069-003), además de reducir requisitos superfluos como duplicados de documentos probatorios de identidad o identificaciones vigentes adicionales. Ahora únicamente se requerirá un documento dependiendo del trámite de CURP que se lleva a cabo. La lista de documentos es la siguiente:

Por Nacimiento: Registro (acta) de nacimiento

Registro (acta) de nacimiento Por Naturalización : Carta de Naturalización

: Carta de Naturalización Por Repatriación : Constancia de recepción de Mexicanos Repatriados.

: Constancia de recepción de Mexicanos Repatriados. Por Residencia temporal o permanente : Documento migratorio que contenga el Número Único de Extranjeros (NUE) expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM).

: Documento migratorio que contenga el Número Único de Extranjeros (NUE) expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM). Por Condición de Refugiado o Protección Complementaria (CURP Temporal) : Constancia de Trámite respecto de la Solicitud de Reconocimiento de la Condición de Refugiado expedida por la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)

: Constancia de Trámite respecto de la Solicitud de Reconocimiento de la Condición de Refugiado expedida por la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) Por Estancia de Visitante (CURP Temporal) : Documento migratorio oficial expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM), que permite a la persona extranjera acreditar su condición de estancia regular en México como visitante.

: Documento migratorio oficial expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM), que permite a la persona extranjera acreditar su condición de estancia regular en México como visitante. Por Asilo Político: Solicitud de asilo político.

De igual manera, el nuevo decreto establece que el Registro Nacional de Población (RENAPO) no podrá exigirte requisitos adicionales ni pedir que lleves documentos físicos con los que ellos ya cuentan.

Además, este trámite se podrá llevar a cabo de manera digital si cuentas con una Llave MX a través del Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios. Antes, sólo era posible llevarlo a cabo en módulos.