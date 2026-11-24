Secretario de Salud, David Kershenobich

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que México registra actualmente 12 casos activos de sarampión, concentrados en el estado de Chiapas, y aseguró que el país avanza de manera importante en el control del brote, por lo que confió en recuperar próximamente la certificación sanitaria correspondiente.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario reconoció que el retiro de la certificación era una situación que las autoridades sanitarias preveían, debido al tiempo que requiere controlar un brote de esta enfermedad.

No obstante, destacó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han reconocido los esfuerzos realizados por México para contener el sarampión, así como los resultados de su estrategia de vacunación.

Kershenobich explicó que, aunque estos organismos reconocen el trabajo del país, deben apegarse a sus propios criterios y procedimientos para otorgar o retirar certificaciones sanitarias.

“Lo que sí es que han reconocido los esfuerzos que ha hecho México para la región latinoamericana e incluso para la región norteamericana también”, señaló.

El titular de Salud advirtió que siempre existe la posibilidad de registrar casos importados de sarampión, por lo que consideró fundamental mantener las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación para evitar nuevos brotes.

Asimismo, defendió la solidez del Programa Nacional de Vacunación, al señalar que México cuenta con esquemas modernos que incluyen vacunas para prevenir enfermedades como influenza y COVID-19, además de nuevas estrategias contra el cáncer cervicouterino y el virus sincicial respiratorio.

Aseguró que el programa mexicano se encuentra entre los más sólidos de América Latina e incluso destacó su alcance a nivel mundial, reconocimiento que, dijo, también ha sido expresado por organismos internacionales.

El funcionario subrayó que la vacunación no debe entenderse únicamente como la aplicación de dosis, sino como una herramienta fundamental para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de la población.

Finalmente, agradeció la participación de los mexicanos en las jornadas de inmunización y destacó que, de acuerdo con las cifras presentadas, el país ha alcanzado una cobertura de vacunación del 90 por ciento, luego de la aplicación de alrededor de 40 millones de vacunas.

Ante este panorama, reiteró que México continuará fortaleciendo sus estrategias de prevención y confió en que podrá recuperar próximamente la certificación relacionada con la eliminación del sarampión.