¿Será obligatorio el reloj checador en 2027? Esto dice la Ley Federal del Trabajo y cómo deberá aplicarse (Pexels)

Como parte de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, se han hecho distintas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), entre ellas la implementación de un registro electrónico de los horarios de los trabajadores, cuya información tendrá que ser entregada a las autoridades en caso de ser requerida.

Dicha medida forma parte de los cambios que se están haciendo para implementar de manera gradual la jornada semanal de 40 horas. La cual empezará el próximo año, que pasará de 48 a 46; en el 2028 se reducirá hasta 44 y 42 en 2029 hasta llegar a las 40 horas en el 2030.

¿Será obligatorio el reloj checador en 2027 y cuándo entrará en vigor?

De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de mayo de 2026, a partir del 2027 será obligatorio que los empleadores en México utilicen un registro electrónico para documentar los horarios de los trabajadores y entregar dicha información en caso de ser necesario.

El decreto establecido en el artículo 132 de la LFT no se refiere específicamente al uso obligatorio de un “reloj checador”, sino que los empleadores tendrán que contar con un medio electrónico que registre las jornadas laborales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) será la responsable de publicar cuáles serán las disposiciones generales para la implementación de este nuevo sistema.

¿Qué es lo que dice la Ley Federal del Trabajo sobre el reloj checador y cómo funcionará?

La LFT establece en sus nuevas modificaciones que todo empleador en México tendrá que implementar un sistema electrónico que registre las jornadas laborales de sus trabajadores, no necesariamente un “reloj checador”.

Dicha medida busca que se cuente con una herramienta que permita la verificación del tiempo que trabajan las personas en las empresas y que la reducción de la jornada sea respetada.

Además, la información de dicho sistema podrá ser utilizada en caso de controversias laborales, aunque esto debe ser acordado entre empleador y trabajador.

En caso de no cumplir con esta nueva disposición, las empresas podrían ser acreedoras a sanciones económicas. De acuerdo al artículo 994 de la LFT, las multas podrían ser de 250 hasta 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, unos 586 mil pesos.