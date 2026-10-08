Agua sucia en Guadalajara: ¿por qué sale negra y con gusanos? Cronología y todo lo que se sabe del caso (VIDEOS) (Crisanta Espinosa Aguilar)

Actualmente la ciudad de Guadalajara en Jalisco está enfrentando una crisis por la calidad del agua que llega a la Zona Metropolitana, afectando a más de 475 colonias.

Testimonios y videos compartidos con La Crónica de Hoy, además de información oficial por parte de las autoridades permiten realizar una crónica sobre el estado actual de los hechos.

No es un tema actual

La condición del agua es un problema que las y los ciudadanos del aguan han enfrentado por años sin llegar obtener una solución por parte de las autoridades; sin embargo, el problema comenzó a intensificarse a mediados del 2025.

💧 Habitantes de la colonia Mezquitán, en Guadalajara, han documentado cómo quedan sus filtros de agua.



De acuerdo con testimonios de los usuarios para La Crónica de Hoy, esta situación tiene años sin solucionarse. Sin embargo, fue a mediados del 2025 que se empezó a… pic.twitter.com/FEIlUJpk02 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 7, 2026

¿Cuál es la calidad del agua que llega a los hogares?

Testimonios reportan que el agua que llega a los hogares de Guadalajara tiene un color tornasol e inclusive capas de moho en sus sistemas de recolección.

💧 Habitantes de la colonia Belisario, en Guadalajara, documentaron la calidad de agua que les ha llegado a sus sistemas de captación desde hace unas semanas.



De acuerdo con los habitantes de la entidad, el agua tiene un color tornasol y hasta capas de moho.



¿Qué opinas? 👇… pic.twitter.com/fMGKNEPZKZ — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 7, 2026

Ningún filtro es suficiente

Asimismo, las personas han tratado de solucionarse el problema del agua mediante filtros de agua; no obstante, estos solo funcionan a corto plazo, debido a que se saturan en poco tiempo y el agua vuelve a salir negra con malos olores.

💧 Pese a colocar filtros, habitantes del área metropolitana de Guadalajara siguen reportando que el agua que llega a sus hogares tiene color café.



Aunque han colocado varios filtros, estos se saturan de inmediato y solo representan una medida extra pero no una solución.



¿Qué… pic.twitter.com/s7jE6rEzB5 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 8, 2026

Un filtro con duración aproximada de seis meses se mantiene apto por máximo un mes.

¿Por qué el agua sale en esta calidad?

De acuerdo con información del Gobierno de Jalisco, el problema del agua se debe a un problema en el canal de Las Pintas, el cual llega a la planta potabilizadora número uno de Miravalle, presenta problemas en su calidad debido a la presencia de descargas irregulares que afectan sus condiciones.

¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades?

Autoridades compartieron que temporalmente no se tomará el agua del canal de Las Pintas con el objetivo de priorizar la calidad de agua que llega a Miravalle mientras avanzan las obras para mejorar el sistema del agua.

Durante el proceso el estado contará con menos agua disponible, pero de mejor calidad, por lo que es importante hacer un uso adecuado de ella.

Sheinbaum confirmó ya se está trabajando con el Gobierno de Jalisco

La presidenta Claudia Sheinbaum, en La Mañanera, compartió que Efraín Morales, director general de la Comisión Nacional Agua, ya se encuentra colaborando con el Gobierno de Jalisco respecto al problema del agua para resolver su calidad y resolver el problema.

👆 La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se encuentra colaborando con el gobierno de Jalisco para resolver la situación que se encuentra viviendo el estado, relacionada con la calidad del agua.



Asimismo, señaló que desde la administración del exgobernador Enrique Alfaro… pic.twitter.com/CRem60MLzd — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 8, 2026

Buscan resolver el tema de un acueducto que quedó pendiente durante la gobernatura de Enrique Alfaro Ramírez.

Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara

Asimismo, Jesús Pablo Lemus Navarro, a través de redes compartió un comunicado donde dice que envió la iniciativa Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara que tendrá como objetivo la mejora de la calidad del agua que llega a la Zona Metropolitana de Guadalajara sin sacarle más agua a Chapala.

Esto proyecto no implicaría deuda, ni una privatización del servicio, al igual que no ocasionaría incremento en las tarifas del agua ya que el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Comisión Estatal del Agua realizará los pagos correspondientes para su ejecución.