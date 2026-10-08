Beca Rita Cetina: si tu CURP no tiene esta leyenda, no podrás inscribirte (Especial)

El registro correspondiente al ciclo escolar 2026-2027 para la Beca Rita Cetina esta a la vuelta de la esquina, por lo que te recomendamos verificar si cuentas con los documentos necesario y cumplen con las características requeridas.

Requisitos y documentos para la Beca Rita Cetina

Con el objetivo de apoyar a las familias con hijas e hijos en los niveles básicos de educación, el Gobierno de México pone a disposición la Beca Rita Cetina para los niveles de primaria y secundaria para fomentar la permanencia escolar al igual que la conclusión de estudios.

Solo necesitas cumplir con 2 requisitos: tener una hija, hijo o menor a su cuidado en institución publica (primaria o secundaria) y, no recibir de manera simultánea otra beca educativa con el mismo fin.

Los documentos necesarios para el registro son:

CURP de la madre, padre, tutora o tutor legal.

Identificación oficial de la madre, padre, tutora o tutor legal.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

CURP de la alumna o alumno inscrito en primario o secundaria pública.

Clave del Centro de Trabajo (CCT).

Cuidado con el CURP

A través de las redes sociales de Becas Benito informaron que para el trámite es necesario que la Clave Única de Registro de Población (CURP) tenga la leyenda, “CURP certificada: Verificada con el Registro Civil”.

Esta se encuentra abajo a la derecha del recuadro que contiene los datos personales.

¿Cómo sacar el CURP?

Este se obtiene por medio de la página del Gobierno de México en el apartado de CURP, puedes solicitarlo mediante:

La clave de 18 dígitos de este o;

con los datos personas requeridos, nombre(s), primer y segundo apellido, día, mes y año de nacimiento, sexo y estad de nacimiento.

Posteriormente deberá completar el captcha y presionar el botón de ‘buscar’.

El sistema de arrojará la constancia del CURP la cual podrás descargar el documento en formato PDF.

¿Cuándo es la fecha de inscripción?

A partir del lunes 26 de octubre y hasta el viernes 6 de noviembre podrás realizar el registro para la Beca Rita Cetina, recuerda que existen 2 modalidades para estudiantes de escuelas públicas:

Educación Primaria , para uniforme y útiles escolares. El apoyo económico es de $2,500 pesos el cual se entrega en un pago único de manera anual.

, para uniforme y útiles escolares. El apoyo económico es de el cual se entrega en un pago único de manera anual. Educación Secundaria, se entrega de manera bimestral el monto de $1,900 pesos por familia con al menos una o un alumno en secundaria y se otorgará $700 pesos adicionales por cada estudiante del mismo nivel.

El registro de realiza mediante la página Llave MX, puedes iniciar sesión o crear una cuenta con los datos requeridos; realiza el registro de la madre, padre, tutora o tutor al igual que el de la alumna o el alumno inscrito en la institución pública; posteriormente la información entrará en periodo de validación.

Calendario de pago del mes correspondiente al periodo septiembre-octubre 2026

Desde el lunes 5 de octubre se empezó a realizar el primer pago de la Beca Rita Cetina para educación secundaría correspondiente a los meses septiembre-octubre. Actualmente el calendario se encuentra en la letra G y quedan 6 días pendientes: