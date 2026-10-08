Monte de Piedad: ¿Es obligatorio sacar cita para recibir atención en sucursal?

Monte de Piedad. TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 07OCTUBRE2026.- Tras 364 días de huelga, las oficinas del Nacional Monte de Piedad en Toluca reabrieron sus puertas. Desde muy temprano, los pignorantes formaron una larga fila para reactivar sus operaciones prendarias. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

Tras el anuncio de la reanudación de actividades del Nacional Monte de Piedad, luego de la huelga que duró casi un año, surgieron dudas entre los usuarios sobre los requisitos para recibir atención presencial.

Una de las principales inquietudes está relacionada con la necesidad de agendar una cita antes de acudir a las instalaciones, situación que la institución aclaró a través de sus redes sociales.

¿Es obligatorio sacar cita para acudir al Nacional Monte de Piedad?

A través de su cuenta oficial de Instagram, el Nacional Monte de Piedad respondió a uno de sus usuarios, quien cuestionó si era necesario contar con una cita previa para recibir atención en alguna de sus sucursales. La institución aclaró que no es obligatorio agendar una cita, por lo que los clientes pueden presentarse directamente en las instalaciones para solicitar atención. Asimismo, la institución informó que, desde el miércoles 7 de octubre, los usuarios pueden acudir a las sucursales en los horarios establecidos.

Respuesta de Monte de Piedad en Instagram. Se informó que no es necesario acudir con cita a las sucursales.

¿Cuáles son los horarios de atención del Nacional Monte de Piedad?

De acuerdo con la información compartida por el Nacional Monte de Piedad en sus redes sociales, las sucursales recibirán a los usuarios en un horario continuo de lunes a viernes, mientras que los sábados contarán con una jornada de atención reducida. Los horarios anunciados son los siguientes:

Lunes a viernes: De 8:30 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Sábados: De 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Finalmente, la institución invitó a sus clientes a regresar a las sucursales para recibir atención presencial y resolver sus dudas sobre los servicios disponibles.