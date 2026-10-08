Niega Félix Salgado candidatura del PT a Guerrero; “no podemos hacer berrinche”

Félix Salgado Macedonio con su hija la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado

El senador con licencia por Morena, Félix Salgado Macedonio, negó que busque refugio en el Partido del Trabajo para contender como candidato a la gubernatura de Guerrero como se ha deslizado luego de que lo estatutos de su partido que prohíben el nepotismo le impidieron participar en la contienda interna de su partido por la coordinación estatal de esa entidad que recayó en la también senadora, Beatriz Mojica.

“Han estado diciendo que yo me voy de candidato a gobernador por el PT, eso es lo que han estado diciendo, no señoras y señores, no es cierto, yo soy de Morena y estoy en Morena y aquí voy a seguir en Morena, yo no estoy luchando por un cargo, por un hueso, por una candidatura que se entienda bien”, recalcó

“ Yo estoy en el carril de la historia política de México. Estoy en Morena, soy de Morena, y yo no me voy de Morena, óigase bien y recio. Y es la última vez, porque ya había dicho que era la última vez, pues es la última vez que vuelvo a decir: Yo no me voy a ningún otro partido. Yo soy de Morena. Aquí me quedo en Morena. Y lo que diga Morena”, aseguró.

A través de un mensaje en sus redes sociales el legislador, indicó que los militantes del movimiento no pueden hacer “berrinche” por candidaturas pese a contar con el respaldo “del pueblo” pues al final la que determina es la dirigencia nacional de Morena.

“No tenemos que andar haciendo berrinches, yo en ningún momento he dicho que quiero ser candidato a gobernador, no lo he dicho, ¿A quién le dije? No lo he dicho y no tengo necesidad de decirlo, quien manda es el pueblo, el que determina es el pueblo, sí, pero yo tengo un partido que se llama Morena y entonces lo que determine Morena, lo que determinen mis lideresas de Morena…”

En este contexto, Salgado Macedonio brindó de nueva cuenta su respaldo a Beatriz Mojica en los trabajos de coordinación de Morena en la entidad.

“Se designó a la compañera Beatriz Mojica Morga, adelante, ella es la coordinadora estatal de los comités de la 4T, y ya se los dije no pueden asumirse como candidatas o candidatos porque entonces me los tumba el INE y nos podemos quedar sin candidatos, no digan porque si dicen, nos estamos fregando solos”, indicó

Finalmente, Salgado Macedonio, disipó la duda de su licencia a su escaño

“Yo soy senador que fui electo por el pueblo 24-30, pero pedí licencia, porque tampoco quiero estar allá como los niños que no quieren ir a la escuela, allá está Arturo Pérez Pérez mi suplente…”