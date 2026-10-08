Enfermedad Renal Crónica puede avanzar sin síntomas en primeras etapas 

Enfermedad Renal Crónica (ERC) La Secretaría de Salud, difunde el "Protocolo de Atención Médica (PRONAM) de Enfermedad Renal Crónica (ERC)", que brinda información sobre esta enfermedad, su diagnóstico y opciones de tratamiento, ante esta enfermedad silenciosa y asintomática en sus primeras etapas (La Crónica de Hoy)

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una afección que puede desarrollarse durante años sin que las personas presenten síntomas en las etapas iniciales, por lo que conocer los factores de riesgo y adoptar medidas preventivas contribuye a proteger la salud de los riñones, comentó el coordinador de la Unidad de Educación para la Salud del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), John Hernández Flores.

Durante las primeras, puede no generar molestias debido a la capacidad de los riñones para compensar la pérdida de función. Esta característica puede hacer que la enfermedad renal crónica (ERC) pase inadvertida, ya que una persona puede sentirse bien, aun cuando los estudios de laboratorio ya muestran alteraciones.

Ante ello, y como parte de las acciones de información y orientación a la población, la Secretaría de Salud, a través del Consejo de Salubridad General, cuenta con el Protocolo de Atención Médica (PRONAM) de Enfermedad Renal Crónica (ERC), que proporciona información sobre la enfermedad, su diagnóstico y las opciones de tratamiento de acuerdo con la etapa en que se encuentre.

John Hernández resaltó que la enfermedad renal crónica es una alteración de la función de los riñones que permanece durante más de tres meses y afecta su capacidad para realizar funciones como el manejo de líquidos y la eliminación de toxinas. La enfermedad se clasifica en cinco etapas.

Enfermedad renal crónica, manifestaciones en estadios avanzados

Cuando la enfermedad renal avanza pueden presentarse manifestaciones como: hinchazón en pies, tobillos o piernas, comezón persistente, náuseas y vómito.

En etapas más avanzadas también pueden presentarse alteraciones del estado de conciencia, signos que pueden aparecer cuando existe un deterioro considerable de la función renal, por lo que la prevención, la identificación de factores de riesgo y la detección oportuna son fundamentales.

Señaló que en nuestro país las principales causas de esta enfermedad en los riñones son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, aunque hay otros factores asociados, como algunas enfermedades hereditarias, alteraciones estructurales de los riñones, piedras o litiasis renal y el uso de determinados medicamentos que pueden afectar la función renal.

Asimismo, resaltó que el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol pueden afectar la función renal, debido a que favorece la deshidratación, por lo que exhortó a evitar estos dos factores de riesgo que son modificables.

Cómo cuidar tus riñones

Entre las medidas que contribuyen al cuidado de los riñones, el especialista recomendó: priorizar una alimentación basada en vegetales y la realización de actividad física, mantener una adecuada hidratación (con agua natural), una alimentación saludable y moderar el consumo de productos con altas cantidades de sodio, azúcares y calorías, así como evitar el consumo habitual de bebidas gaseosas.

Para personas que viven con diabetes mellitus y/o hipertensión arterial, hay que mantener el control de las mismas, así como realizar revisiones periódicas de la función renal cuando así lo indique el personal de salud.