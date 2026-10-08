CFE atiende a pescadores de Petacalco y restablece flujo de agua en la zona

CFE restablece flujo de agua en Petacalco tras afectaciones por huracán

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó trabajos de atención en Petacalco, Guerrero, luego de recibir un reporte de pescadores locales sobre la interrupción del flujo de agua en el sistema de sifón que forma parte de la infraestructura de apoyo de la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles.

La intervención tuvo como objetivo restablecer el funcionamiento de los cinco ductos que conducen agua desde el canal de descarga de la central hacia el canal de la “Barrita de Petacalco”, cuyo flujo es necesario para el resguardo y tránsito de embarcaciones menores hacia la Bahía de Petacalco.

Revisan los cinco ductos

La Gerencia de Desarrollo Social de la CFE recibió y canalizó el reporte el pasado 25 de septiembre, luego de que los pescadores señalaran la falta de flujo de agua en el sistema, situación relacionada con los efectos del huracán “Polo”.

Un día después, personal de la empresa realizó una inspección física en el lugar y confirmó que el flujo se había interrumpido en los cinco ductos que conforman el sistema de sifón.

Posteriormente, el 29 de septiembre, especialistas de la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles realizaron una revisión mediante buceo para conocer las condiciones de los ductos. La inspección permitió determinar que no presentaban obstrucciones.

A partir de esta revisión se estableció que la falla se originó por la pérdida de la condición de vacío que requiere el sistema para funcionar. Por ello, se programaron trabajos para llenar nuevamente los ductos, recuperar el vacío y restablecer el flujo continuo de agua hacia la Barrita de Petacalco.

Trabajos en la barra

Además de atender el problema en el sistema de sifón, la CFE acordó con representantes del sector pesquero realizar labores de desazolve y apertura de la “Barrita de Petacalco”.

La zona había resultado afectada por la entrada de agua marina provocada por la tormenta tropical “Rachel”. Los trabajos se llevaron a cabo una vez que las condiciones de la marea fueron favorables para realizar las labores.

Para estas acciones se contó con el apoyo de una retroexcavadora proporcionada por el Ayuntamiento de La Unión.

Acciones con la población

La CFE señaló que estas labores forman parte de las acciones que realiza para mantener un vínculo cercano con las comunidades ubicadas en las zonas donde se encuentran sus instalaciones.

Dentro de estas actividades también se contemplan obras de infraestructura urbana y servicios básicos, como pavimentación, electrificación y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Asimismo, la empresa lleva a cabo apoyos para proyectos productivos, becas escolares para hijos de ejidatarios, rehabilitación de espacios deportivos y de salud, equipamiento de servicios públicos y trabajos de desazolve.