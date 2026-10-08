Diputados analizarán la iniciativa para aprobar el contrato que se requiere para construir el acueducto de Chapala

El Gobierno del estado entregó la iniciativa para que el Congreso local apruebe la celebración de un contrato de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, por un monto de 11 mil 922 millones de pesos, a un plazo de 20 a 25 años.

Los detalles de la iniciativa fueron explicados durante dos horas y media por los secretarios de Hacienda Pública y de Gestión del Agua, Luis García Sotelo y Ernesto Marroquín, respectivamente, a 17 de los 38 diputados, en el salón Legisladoras. También estuvo presente el director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda. No acudieron legisladores de Morena ni de Hagamos. Sí estuvieron presentes el diputado del PT, Leonardo Almaguer, y la representante de Futuro, Mariana Casillas.

El Congreso analizará el contrato para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.

Este esquema financiero es el mismo que aplica el Gobierno federal para obras carreteras desde el sexenio anterior, en el que se contempla la inversión conjunta de empresas privadas y el gobierno, precisó García Sotelo.

“Lo que aprobaría el Congreso —en caso de que acompañaran la iniciativa— es que anualmente se ‘etiquete’ el recurso para su pago. Es como un modelo de obra pública multianual que rebasa este periodo de gobierno y va más allá. Va hasta donde la vida útil se decida en el Congreso. Nosotros estamos planteando en la iniciativa un CMRO a 20 años o a 25 años”, señaló el titular de Hacienda.

El secretario de Hacienda subrayó a los diputados que no se trata de deuda. Sin embargo, cada año, durante los siguientes 20 o 25 años, se comprometerán alrededor de 587 millones de pesos del presupuesto estatal para cubrir la inversión que realizará la empresa que gane el concurso.

García Sotelo señaló que, en su opinión, tampoco puede considerarse una “privatización”, porque el estado mantiene la rectoría del sistema de agua y el SIAPA no aumentará las tarifas a los usuarios.

“Otra cosa es que no se aumentan las tarifas, porque el estado, a través del organismo público descentralizado de la Comisión Estatal del Agua, subsidia el costo financiero de este proyecto vía el presupuesto público anualizado”, precisó.

El proyecto ejecutivo del acueducto ya está listo y cuenta con el aval técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El Congreso debe avalar este contrato mediante una votación calificada de, por lo menos, 26 de los 38 diputados, ya que se trata de un compromiso de pago que adquiere el Gobierno de Jalisco por más de tres sexenios.

El diputado del PT, Leonardo Almaguer, reclamó a los funcionarios que integran el Gabinete del Agua que ahora, cuando necesitan los votos de los diputados para aprobar el contrato del acueducto, sí acuden al Congreso, pero no lo hicieron cuando se llamó a comparecer al director del SIAPA.

“Yo quiero decirles que esta iniciativa habrá que analizarla, pero tiene que haber la capacidad de entender, porque no es que no creamos que es un buen proyecto, eso se definirá respecto del análisis, pero la realidad de las cosas es que no confiamos en lo que se propone, porque ya ha habido ejemplos distintos que terminan siendo proyectos que no resuelven el problema y terminan siendo negocio de particulares, y la gente sigue padeciendo la incapacidad de la solución de los problemas”, manifestó.

El Congreso analizará el contrato para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.

El coordinador parlamentario de MC, José Luis Tostado, criticó la ausencia de las bancadas de Morena y Hagamos, y dijo que ni siquiera valía la pena hablar de sus tres diputados.

“Aquí están los que le ‘juegan en contra’ al Gobierno federal, los que se quedaron con el supuesto de no robar y no traicionar, y les faltó los sí: sí actuar con responsabilidad, sí trabajar y sentarse a dialogar. Se les llena la boca a algunos diputados de que no están los funcionarios cuando ellos los llaman y de la forma en que ellos quieren. Aquí están todos presentes”, señaló Tostado.

El coordinador de la bancada del PAN, Julio Hurtado Luna, propuso que, con la iniciativa ya en sus manos, se revise el proyecto y se convoque a mesas técnicas para analizar sus pros y contras. El tema deberá estudiarse en la Comisión de Hacienda y posteriormente votarse en el pleno.