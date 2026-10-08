Isaias alcanzó la categoría 2 en el Atlántico, mientras Simon continúa fortaleciéndose en el Pacífico

Huracanes Isaias y Simon intensifican su fuerza; alertan por lluvias e inundaciones en México

Los huracanes Isaias y Simon mantienen en alerta a diversas regiones de México debido al incremento de sus vientos y al pronóstico de lluvias de intensas a torrenciales, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A las 15:15 horas, tiempo del centro de México, Isaias se intensificó a huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (km/h), rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 19 km/h.

Su centro se localizó aproximadamente a 340 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán, por lo que se pronosticaron lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el oeste y la costa de Campeche; la costa, el norte y el oeste de Yucatán; el centro y sur de Veracruz; la costa de Tabasco, y el norte de Quintana Roo.

En las costas de Yucatán se previeron vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, así como oleaje de entre dos y tres metros de altura en los litorales de Campeche y Yucatán.

En las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche se pronosticaron rachas de 40 a 60 km/h, mientras que en Tamaulipas podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h. El oleaje en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco se estimó entre uno y dos metros.

Simon amenaza con lluvias torrenciales en el Pacífico

En el océano Pacífico, la tormenta tropical Simon también incrementó la intensidad de sus vientos y se preveía que evolucionara rápidamente a huracán mayor mientras se aproximaba a las costas del occidente mexicano.

A las 15:00 horas, su centro se ubicó aproximadamente a 370 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 555 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. El sistema registraba vientos máximos sostenidos de 110 km/h, rachas de 140 km/h y desplazamiento hacia el oeste a nueve km/h.

La circulación de Simon generaría lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en las costas y el sur de Guerrero, así como en la costa de Michoacán.

Además, se pronosticaron precipitaciones intensas, de 75 a 150 milímetros, en el noroeste, centro y costa de Oaxaca, y lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste y sur de Jalisco, así como en Colima.

Respecto a las condiciones marítimas, se esperaban vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, en las costas de Guerrero y Michoacán. En Colima, las rachas podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h.

El oleaje se estimó entre tres y cuatro metros de altura en los litorales de Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que en las costas de Jalisco podría alcanzar entre uno y dos metros.

Modifican zonas de prevención y vigilancia

Ante el fortalecimiento de Simon, las autoridades meteorológicas modificaron las zonas de prevención y vigilancia por efectos de sus vientos.

La zona de prevención por vientos de huracán se estableció desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.

Asimismo, se determinó una zona de vigilancia por vientos de huracán desde el oeste de Playa Pérula hasta Punta Mita, Nayarit, y una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones asociadas con ambos fenómenos podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades afectadas.

Por ello, exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua, además de seguir las indicaciones de Protección Civil para reducir riesgos ante las condiciones meteorológicas adversas.