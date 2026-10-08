Tras comparecencia a puerta cerrada, Harfuch reporta 67 mil detenciones por delitos de alto impacto

Comparece Omar García Harfuch a puerta cerrada, ante la Jucopo.

Como parte de la glosa del segundo informe de gobierno de la presidenta de México, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, compareció a puerta cerrada y sólo con la participación de los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Se desarrolló en privado debido a la naturaleza de los temas de seguridad abordados

Tras la rendición de cuentas, el funcionario compartió un balance de resultados correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026.

Harfuch destacó la detención de más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto, así como la captura de 207 objetivos prioritarios; también se aseguraron 34 mil 300 armas de fuego y más de 534 toneladas de droga. Asimismo, fueron inhabilitados 2 mil 771 laboratorios clandestinos y áreas de concentración.

En materia de homicidios dolosos, García Harfuch reportó una disminución de 53 por ciento en el promedio diario, al pasar de 86 víctimas a 40 en agosto de 2026.

El titular de la SSPC atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y las Fiscalías y policías estatales.

Reconoce que persisten desafíos

Reconoció que persisten desafíos en la búsqueda de personas desaparecidas, el combate a la extorsión; la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, asuntos que calificó como prioritarios y que, señaló, requieren mayores esfuerzos de coordinación y resultados concretos.

“Vamos avanzando, pero sabemos que falta mucho por hacer”, afirmó.

García Harfuch agradeció a las y los legisladores el espacio de diálogo y rendición de cuentas, así como el respaldo a las reformas legales que han proporcionado mayores facultades y herramientas a las instituciones de seguridad.