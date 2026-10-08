CNB da seguimiento a hallazgos relacionados con personas desaparecidas en Xalisco, Nayarit

Centro de exterminio en Nayarit (Especial)

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) informó que mantiene seguimiento a los hallazgos relacionados con la desaparición de personas registrados en un predio ubicado en la localidad de La Curva, municipio de Xalisco, Nayarit.

La dependencia federal precisó que la investigación ministerial, el procesamiento del sitio, la recolección de indicios y los trabajos periciales para determinar tanto el número como la identidad de las posibles víctimas corresponden a la Fiscalía General del Estado de Nayarit.

La CNB señaló que mantiene comunicación permanente con la Fiscalía estatal para colaborar en las labores que se llevan a cabo en el lugar.

Como parte de estas acciones, personal de la Comisión en Nayarit da seguimiento a las diligencias y se envió un equipo técnico especializado para reforzar los trabajos de búsqueda y contribuir al procesamiento del predio de manera rigurosa y ágil, en coordinación con las autoridades competentes.

Buscan determinar número e identidad de víctimas

La Comisión Nacional de Búsqueda subrayó que corresponde a las autoridades ministeriales y periciales realizar los procedimientos necesarios para establecer con certeza la cantidad de personas involucradas y, en su caso, determinar su identidad.

Por ello, los hallazgos y resultados deberán ser confirmados mediante los procesos de investigación y análisis forense correspondientes antes de establecer conclusiones definitivas.

La CNB reiteró su compromiso de acompañar a las familias de las personas desaparecidas y contribuir para que reciban información verificada, transparente y oportuna sobre los avances de las diligencias.

Las autoridades continúan con los trabajos en el predio de La Curva como parte de las acciones destinadas a esclarecer los hechos y aportar elementos para la localización e identificación de personas desaparecidas.