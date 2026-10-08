Frena Sheinbaum destape de Harfuch para 2030: “Está muy lejos”

Omar García Harfuch

La presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia frente a las primeras expresiones sobre la sucesión presidencial de 2030, luego de que el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, señalara al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como un posible perfil para contender por la Presidencia.

En la conferencia matutina habitual, llevada a cabo en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre las declaraciones del senador, quien incluso comparó a García Harfuch con Pedro Infante por el nivel de reconocimiento que, según afirmó, tiene entre la ciudadanía.

Al respecto, consideró que este tipo de pronunciamientos forman parte de las dinámicas partidistas y sostuvo que todavía es demasiado pronto para plantear escenarios electorales rumbo a 2030.

“Mucha grilla. Son parte de sus promociones de los partidos políticos”, respondió.

Aunque rechazó entrar en una valoración electoral sobre el secretario de Seguridad, la presidenta reconoció su desempeño al frente de la estrategia nacional en la materia y destacó su capacidad, profesionalismo y valentía.

Recordó además el atentado que García Harfuch sufrió cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y señaló que se requiere valentía para continuar trabajando en favor de la seguridad después de un hecho de esa naturaleza.

“Porque después del atentado que vivió se requiere mucha valentía para seguir trabajando para la seguridad en México y es un hombre muy cabal, pero el 2030 está muy lejos todavía”, afirmó.

El gabinete, concentrado en gobernar

La presidenta sostuvo que los integrantes de su administración están enfocados actualmente en las responsabilidades para las que fueron designados y descartó que estén construyendo desde ahora una candidatura presidencial.

“Ningún compañero que está trabajando en el gobierno en este momento está pensando en otra cosa, ninguno, porque están dedicados a su trabajo y todos son brillantes”, aseguró.

Agregó que cuenta con un gabinete integrado por mujeres y hombres que trabajan de tiempo completo para atender los asuntos nacionales.

“Tengo un gabinete de primerísima, hombres y mujeres que trabajan 100 por ciento para sacar adelante al país”, expresó.

La presidenta sostuvo que la prioridad de su gobierno está en la administración federal y en los resultados de su gabinete.