Premian a especialista por su aporte al combate del gusano barrenador del ganado

Moisés Vargas Terán recibe el Premio Nacional de Sanidad Animal 2026

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) otorgó el Premio Nacional de Sanidad Animal 2026 al médico veterinario zootecnista Moisés Vargas Terán, en reconocimiento a una trayectoria de más de cinco décadas dedicada a la prevención, control y erradicación de enfermedades que afectan al sector pecuario, entre ellas el gusano barrenador del ganado (GBG).

El reconocimiento fue entregado durante las actividades de la 34.ª Reunión Anual del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal (Conasa), realizada en Puebla, donde se reunieron especialistas y representantes de instituciones públicas y privadas vinculadas con la sanidad animal.

En representación de la titular de AGRICULTURA, Columba Jazmín López Gutiérrez, el director general de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Gabriel Ayala Borunda, entregó el galardón a Vargas Terán, quien se convirtió en el trigésimo quinto ganador de este reconocimiento.

Reconocen trayectoria en el combate al gusano barrenador

Durante la ceremonia, se destacó la participación de Vargas Terán en acciones de vigilancia epidemiológica, desarrollo de métodos de control y coordinación de operaciones de campo dentro de la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado.

De acuerdo con las autoridades, su trabajo contribuyó a las acciones que permitieron erradicar esta plaga en México durante la década de los noventa.

A través de un mensaje virtual, el director en jefe del Senasica, Javier Calderón Elizalde, reconoció la trayectoria del especialista y su aportación a la formación de profesionales responsables de proteger la producción pecuaria en México y otros países.

También destacó que, ante el actual reto sanitario que representa el reingreso del gusano barrenador del ganado al territorio nacional, Vargas Terán ha puesto su experiencia a disposición de la Dirección General de Salud Animal para contribuir en la elaboración de la estrategia nacional contra la plaga.

El reingreso del GBG, un reto sanitario

Al recibir el reconocimiento, Vargas Terán señaló que el galardón representa un compromiso para continuar fortaleciendo las acciones contra las enfermedades transfronterizas que pueden afectar el patrimonio agroalimentario.

El especialista consideró que el reingreso del gusano barrenador representa un importante desafío sanitario, aunque confió en que las capacidades del Senasica y la colaboración de los sectores productivos permitirán avanzar nuevamente hacia la erradicación de la plaga y recuperar el estatus de México como país libre de esta enfermedad.

Durante la reunión del Conasa, Gabriel Ayala Borunda señaló que el lema de esta edición, “Las enfermedades transfronterizas y reemergentes, un reto para Una Salud”, refleja la necesidad de abordar la sanidad animal de manera integral, debido a su relación con la salud humana y la conservación de los ecosistemas.

El funcionario llamó a especialistas, ponentes y representantes del sector a intercambiar conocimientos y experiencias, así como a plantear soluciones sustentadas en evidencia científica.

El objetivo, dijo, es contribuir a un sector pecuario más resiliente y preparado para enfrentar los retos sanitarios actuales y futuros, además de fortalecer la seguridad alimentaria, la economía de las familias rurales y el bienestar de la población.

En representación del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural estatal, Ana Laura Altamirano Pérez, destacó que la entidad fue sede de la reunión anual del Conasa y resaltó la importancia del campo y la ganadería dentro de las políticas públicas.

Señaló que alrededor del 80 por ciento de los productores locales son de pequeña escala, por lo que las acciones de sanidad animal tienen un impacto directo en las familias dedicadas a las actividades agropecuarias.

Ante más de cinco mil representantes de instituciones públicas y privadas del sector veterinario, Altamirano Pérez subrayó que la innovación tecnológica constituye una herramienta para proteger el patrimonio agroalimentario, fortalecer la sanidad animal y mantener el acceso competitivo de los productos mexicanos a los mercados nacionales e internacionales.

La entrega del Premio Nacional de Sanidad Animal 2026 se realizó en un contexto en el que las autoridades y especialistas buscan reforzar las estrategias de prevención y control frente a enfermedades transfronterizas y reemergentes que representan riesgos para la producción pecuaria y la seguridad alimentaria.