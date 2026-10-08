Mexicana de Aviación prevé alcanzar equilibrio financiero en 2030

Leobardo Ávila Bojórquez, director General de la Aerolínea del Estadio Mexicano (Mexicana de Aviación), durante su participación en la Conferencia del pueblo en el Salón Tesorería en Palacio Nacional (Graciela López Herrera)





Mexicana de Aviación proyecta alcanzar su punto de equilibrio financiero en noviembre de 2030, como parte de un plan de crecimiento que contempla ampliar su flota, aumentar la oferta de asientos y fortalecer su red de rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El director general de la aerolínea, general Leobardo Ávila Bojórquez, presentó los avances de la empresa durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Palacio Nacional como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

En el reporte indica que entre el inicio de operaciones y el 7 de octubre de este año, Mexicana trasladó un millón 276 mil pasajeros, cifra 31 por ciento superior a la registrada durante el mismo periodo de 2025.

El crecimiento también se reflejó en su capacidad. Desde junio, la oferta de asientos aumentó 83 por ciento, hasta alcanzar 71 mil 280. En el transporte de mercancías, la compañía acumuló mil 314.9 toneladas durante 2026, 23 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

Amplía su flota y conexiones

Durante este año se incorporaron cinco Embraer E2 de última generación, con lo que la flota llegó a 10 aviones, el doble de las unidades con las que contaba previamente.

La empresa prevé sumar dos aeronaves más antes de concluir 2026 para cerrar el año con 12. Para 2027, el programa contempla incorporar otras ocho, con lo que alcanzaría una flota de 20 aviones.

Además, algunas aeronaves permanecen en proceso de verificación y certificación, de acuerdo con la información presentada por el director de la empresa.

En materia de conectividad, en junio comenzaron operaciones cinco nuevas rutas desde el AIFA. La ampliación contempla destinos como Tulum, Acapulco, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Hermosillo y el Bajío, mientras que Zacatecas está contemplado como el siguiente destino en incorporarse a la red.

La expansión busca fortalecer la conectividad aérea y contribuir al desarrollo económico y turístico de las regiones atendidas.

El crecimiento de la compañía también ha tenido efecto en el empleo. Mexicana reportó 847 puestos de trabajo directos y siete mil 202 indirectos generados desde el inicio de su expansión.

La meta: dejar atrás la etapa de expansión

El plan de la aerolínea establece distintas fases de desarrollo. A partir de 2028 comenzará una etapa de maduración, enfocada en elevar la eficiencia de sus operaciones y obtener mayor rendimiento de cada vuelo.

La siguiente meta es llegar al punto de equilibrio, definido como el momento en que los ingresos de la empresa sean suficientes para cubrir sus costos y gastos de operación. La previsión presentada por Ávila Bojórquez ubica ese momento en noviembre de 2030.

La estrategia está sustentada en cuatro ejes: eficiencia y seguridad operacional, rentabilidad, cumplimiento de la normatividad y sostenibilidad. Con ello, la empresa busca avanzar de la actual fase de crecimiento hacia una etapa de consolidación.

A lo largo de la presentación también se informó sobre los productos y servicios destinados a pasajeros y clientes de carga, entre ellos la tarjeta de crédito Mifel Mexicana, la promoción Martes de Primera, descuentos en boletos, paquetes de viaje todo pagado y el programa de lealtad Mexicana Frecuenta.

La aerolínea cuenta además con servicios de vuelos chárter y para grupos, así como Mexicana Cargo Services para el traslado de mercancías. En el ámbito comercial mantiene alianzas con Mex Rent a Car, CBX y Xcaret México.

Claudia Sheinbaum señaló que las empresas del Estado cuentan con metas anuales y mensuales que son revisadas periódicamente. El objetivo, explicó, es que cada una alcance su punto de equilibrio y pueda cubrir con sus propios ingresos la operación y mantenimiento de sus servicios, sin requerir recursos presupuestarios adicionales.