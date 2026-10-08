Tormentas Simon e Isaias provocarán lluvias intensas y fuertes vientos en gran parte de México

Tormentas Simon e Isaias provocarán lluvias intensas

La tormenta tropical Simon y el huracán Isaias, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, generarán lluvias de intensas a torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en distintas regiones de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se pidió a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

La circulación de la tormenta tropical Simon ocasionará lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en la costa y sur de Guerrero, así como en la costa de Michoacán.

También se pronostican precipitaciones intensas, de 75 a 150 milímetros, en el noroeste, centro y costa de Oaxaca, mientras que Jalisco, principalmente en el oeste y sur, y Colima registrarán lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, Simon se ubicó aproximadamente a 415 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, y a 610 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de hasta 120 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el oeste a 7 kilómetros por hora.

Ante su cercanía con las costas del Pacífico mexicano, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció una zona de vigilancia por efectos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Punta Mita, Nayarit.

Asimismo, se estableció vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Manzanillo, Colima.

De acuerdo con el pronóstico, Simon podría intensificarse rápidamente a huracán mayor mientras se aproxima a las costas del occidente de México.

La tormenta tropical generará vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y Michoacán.

En las costas de Colima se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Además, se prevé oleaje de 3 a 4 metros de altura en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, así como olas de 2 a 3 metros en las costas de Jalisco.

Isaias mantiene lluvias fuertes en el sureste

Por su parte, el huracán Isaias, categoría 1, provocará lluvias muy fuertes en el oeste y costa de Campeche, costa, norte y oeste de Yucatán, centro y sur de Veracruz, costa de Tabasco y norte de Quintana Roo.

A las 09:00 horas, el ciclón se localizó aproximadamente a 270 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán, y a 420 kilómetros al norte de Campeche, Campeche.

Isaias registraba vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de hasta 165 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el este-noreste a 17 kilómetros por hora.

El sistema también generará vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Yucatán.

En las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, mientras que Tamaulipas podría registrar vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

El oleaje alcanzará entre 2 y 3 metros en las costas de Campeche y Yucatán, y de 1 a 2 metros en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Autoridades piden extremar precauciones

Ante las condiciones meteorológicas previstas, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua, así como atender las indicaciones de Protección Civil.

También se pidió extremar precauciones en zonas susceptibles a inundaciones, deslaves y desbordamientos de ríos y arroyos, además de atender las restricciones que pudieran establecerse para actividades marítimas y navegación debido al oleaje y los fuertes vientos.

La evolución y trayectoria de ambos sistemas serán monitoreadas por las autoridades meteorológicas, debido a su potencial para generar condiciones adversas en distintas regiones del país.